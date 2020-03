Antonello Castriotta “Paese Italia, obbligazione per il futuro e tornerà il sereno”

Antonello Castriotta, imprenditore di Manfredonia (Castriotta Auto)

, 29 marzo 2020. “In questo momento di isolamento forzato, sarebbe auspicabile per l’intera città un messaggio (una esortazione) con proprio pensiero analizzando la questione locale e l’impatto sul coronavirus. Anche per farci comprendere come state vivendo questo momento difficile”.

“Ci ho pensato anche io a questo cose. Ma purtroppo i nostri contemporanei pensano al passato, non capiscono che questo non deve essere solo il nostro forziere ma un’obbligazione per il futuro”.