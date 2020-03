“Attenzione: falso messaggio del ‘Comune di Manfredonia’ con il numero per aiuti ai bisognosi

Da ieri circola un messaggio “del Comune di Manfredonia” con il numero per aiuti ai bisognosi.Ecco i numeri e come funzionano. Sono attivi due numeri a cui possono rivolgersi tutti i cittadini in difficoltà in questo momento di emergenza per valutare insieme le modalità di sostegno più opportune ed adeguate. I numeri sonodisponibilioppure si può scrivere una mail a

Per il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio, il numero è 0884.273921 attivo dal lunedi al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Il numero 0884.542913 è quello del C.O.C.- Centro Operativo Comunale che va chiamato soltanto in caso di emergenze di Protezione Civile. Si prega di rispettare i numeri corretti e gli orari di attivazione. Per qualsiasi altra esigenza consultare il sito del Comune www.comune.manfredonia.fg.it Grazie della collaborazione.

(Nota stampa)