Coronavirus: muore medico nel Barese, aveva 67 anni

(ANSA) – BARI, 29 MAR – Un fisiatra di 67 anni, il dottor Mario Salerno, è deceduto ieri a Sannicandro di Bari dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Lavorava in un centro di riabilitazione.. Si tratta della terza vittima in Puglia tra gli operatori sanitari, dopo il medico e l’operatore del 118 deceduti in provincia di Foggia.(ANSA).