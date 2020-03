Covid-19: dati e numeri della Provincia. Piazzolla “1.500 in sorveglianza attiva”

, 28 marzo 2020. “Il nostro contingente umano è straordinario. Lo comprendi lavorandoci accanto. Sono sempre in attività, non so come facciano. Per la voglia di reagire? Certo“. A 20 giorni dal primo decreto legge del Governo, a 20 dall’ordinanza del Presidente Emiliano, che firmò un atto nella notte imponendo di fatto la quarantena obbligatoria di 14 giorni a quanti arrivavano dal Nord in Puglia, dalla Lombardia e dalle allora “14 province”, il direttore generale dell’Asl Foggia,, analizza con StatoQuotidiano l’attuale fase dell’emergenza sanitaria correlata al nuovo coronavirus in. “Al comando non c’è nessuna improvvisazione. Chi esprime queste riflessioni, denigrazioni del nostro lavoro, non ha contezza della situazione che stiamo vivendo.. Parliamo di una situazione nella quale possibili incidenti sono la conseguenza di un’emergenza in evoluzione, imprevedibile, e che spinge a prendere decisioni importanti, per la salute dei cittadini, anche in 2, 6, e 24 ore”.

I dati. Come risaputo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Puglia, è il presidente Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ad informare sul numero dei test effettuati ogni giorno, sulle positività riscontrate, sui decessi, sui pazienti guariti, con suddivisione per Province. Ieri, sabato 28 marzo, sono stati effettuati in Puglia 1.267 test per l’infezione Covid-19: positivi 124 casi, 30 nella Provincia di Foggia. Dei 2 morti:1 in provincia di Lecce (98 anni) e 1 nel Foggiano (74 anni). Ad oggi, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.500 test in Puglia. 25 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid è di 1.458 in Regione: 469 nella Provincia di Bari; 355 in quella di Foggia, 239 nella Provincia di Lecce; 148 nella Provincia di Brindisi; 96 nella Provincia di Bat; 93 nella Provincia di Taranto; 17 attribuiti a residenti fuori regione; 41 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Come prassi, “i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti“.

Singole situazioni. Da raccolta dati ufficiali, nel momento in cui si scrive, Manfredonia ha 24 casi di positività al Covid-19 e 2 decessi (tra i quali M.G. di 87 anni, con positività riscontrata in ospedale). Un terzo decesso al momento non è stato correlato al nuovo coronavirus (70enne deceduto nell’ospedale Tatarella di Cerignola). Nelle 24 positività di Manfredonia vi sono con certezza: 6 del personale sanitario del San Camillo (65 i tamponi in totale – focus), 2 medici (uno in servizio a Casa Sollievo della Sofferenza, un cardiologo a Manfredonia); 3 persone di una stessa famiglia. Manfredonia, con San Marco in Lamis, San Severo, Cerignola e San Nicandro Garganico, è attualmente nella fascia “21-50” casi confermati, come indicato nel bollettino epidemiologico regionale.

Per Foggia: sono oltre 50 le positività riscontrate al momento; San Giovanni Rotondo: oltre 60. Sia Foggia che San Giovanni sono nella fascia rossa del bollettino regionale: over51 casi al momento. “I dati sono ufficiali – dice a StatoQuotidiano il dr. Piazzolla -, ricordando che alcuni test sono stati ripetuti. Da qui, a volte sembra che ci siano dei cali, in altre degli incrementi. Un maggior numero di test eseguiti comporta un incremento maggiore, viceversa quando viene processato un numero di tamponi esiguo”.

Coronavirus: 66.414 i positivi in Italia. Vittime sono 9.134

In Capitanata ad oggi si rilevano 355 casi confermati di positività al SARS-Cov-2, solo la Provincia di Bari ha dati maggiori (469). “Innanzitutto – precisa il dr. Piazzolla – in tutta la Puglia ci sono delle fragilità di base nelle strutture sanitarie. Per la Provincia di Foggia: ci siamo attivati tempestivamente, inviando le nostre analisi al Presidente Emiliano, anche in virtù delle esperienze pregresse di altre Regioni. Ma le criticità nelle strutture ospedaliere pugliesi sono le stesse, in alcuni casi, della Lombardia e del Veneto, dove non hanno preso tutte le precauzioni che abbiamo adottiamo per le acuzie. Per i numeri di positivi ad oggi in Capitanata – continua il direttore generale dell’Asl – sono 3 i fattori che vanno analizzati: parliamo di un’area complessa dal punto di vista del controllo sanitario; inoltre, abbiamo una platea di anziani più importante rispetto ad altre realtà; infine: sono molti i cittadini che lavorano fuori Provincia, un elemento quest’ultimo che ha determinato l’accensione di focolai importanti, che siamo riusciti a contenere, nonostante alcuni contrattempi”. Chiaro il riferimento di San Marco in Lamis, del decesso di un 74enne con funerale che aveva originato al tempo polemiche e l’apertura di un fascicolo d’inchiesta, contro ignoti, da parte della Procura di Foggia. Nessun riferimento dal dg Piazzolla su Casa Sollievo della Sofferenza, trattandosi di una struttura ospedaliera non gestita naturalmente dall’ASL.

Personale sanitario. “Per Manfredonia abbiamo eseguito 65 tamponi in totale, dopo il caso delle due positività riscontrate al San Camillo (un 87enne ricoverato in Chirurgia generale, e un cardiologo “sulla cui vicenda” il dg Piazzolla non ha “nulla da aggiungere”,ndr): al momento sono emerse 3 positività per una prima tranche di test (25), con la seconda (40 test) che ha dato esiti generalmente negativi (sarebbero 3 le positività riscontrate, per un totale di 6 su 65, nel personale sanitario dell’ospedale di Manfredonia). “Per alcuni casi, i test sono stati ripetuti: sono persone che stanno bene, sono in casa naturalmente, con le indicazioni dei 14 giorni come prassi”. Questo conferma le 65 messe in quarantena domiciliare (solo tra i dipendenti dell’ospedale), con dati che contrastano con quelli comunicati da altri Enti. “Dobbiamo applicare i protocolli stabiliti, nessuno deve sbagliare – aggiunge il DG dell’ASL Foggia -, facciamo il massimo per garantire la sicurezza ai nostri operatori, cercando in primis di fornirgli quanto necessario”.

I Comuni a casi zero o quasi in Capitanata: sono 25. Le procedure attivate dall’ASL una volta accertata la positività al Covid-19. “La gestione dell’emergenza correlata al COVID-19 in Capitanata non è semplice”, dice il dr. Piazzolla. “Nonostante questo, abbiamo 25 Comuni soprattutto nei Monti Dauni, ma penso anche a Mattinata, ad alcune cittadine del Gargano con un solo caso, a casi zero, per un totale di 51.000 abitanti non interessati dalla situazione. Anche il singolo caso lo monitoriamo, lo teniamo isolato; una volta individuati i cd “casi indice” ricostruiamo i contatti, li monitoriamo. Non solo con i medici di famiglia, ma attraverso un contingente di 156 persone tra unità di crisi, coordinamenti vari, soprattutto operatori ai quali va il mio ringraziamento: gli operatori, gli assistenti socio sanitari sono straordinari: chiamano anche due / tre volte nelle abitazioni dei cittadini in quarantena. Al momento abbiamo 1.500 persone in Provincia in regime di vigilanza attiva, numero nel quale sono compresi i positivi, un 40 – 45% che riusciamo a tenere in casa per non intasare gli ospedali, l’altra percentuale di vigilanza attiva fa riferimento ai primi contatti, ai contatti diretti avuti con i cittadini positivi, i contatti di contatti. Sono tutti in regime di sorveglianza attiva, domiciliare. I nostri operatori con una gentilezza estrema contattano il cittadino, chiedono informazioni sulle condizioni di salute; anche professionisti della medicina generale hanno aderito alla campagna redatta dall’ASL Foggia di seguire i cittadini in quarantena. Sono stati tanti coloro che ci hanno ringraziato per le modalità prescelte, dai consigli al monitoraggio”.

SITUAZIONE RSA. “Gli operatori e gli ospiti sono sotto controllo, per alcuni casi c’è stato il trasferimento nelle lungodegenze dopo che ci siamo accertati della negatività al tampone. Tutto questo – aggiunge Piazzolla – ricordando che vi sono soggetti che oggi risultano negativi, per poi manifestare sintomi all’indomani, e che spingono i nostri operatori a trasferirli per evitare la diffusione del virus. Stiamo cercando di individuare zone di protezione per i pazienti Covid, quando dobbiamo applicare lo stesso protocollo, come fatto per i cittadini in quarantena domiciliare, asintomatici. Da qui il consiglio, per l’ennesima volta, di restare in casa per non entrare in contatto con altre persone. La speranza è di una situazione contenuta prima della manifestazione di sintomi più gravi, per non fare esplodere i nostri ospedali. Lo stesso dobbiamo fare con gli anziani presenti nelle strutture: isolamento e osservazione, trasferimento alla manifestazione di sintomi maggiori”.

“Ricordo nuovamente a tutti che parliamo di una virus contro il quale neanche la scienza può nulla al momento. Ci sono stati casi di tampone negativo 24 ore prima, con tanto di certificazione di esperti in pneumologia. Pazienti portati in ambulanza con assenza di sintomatologie, che nelle 12 ore successive hanno manifestato dei sintomi. In questo caso, la nostra forza deve essere quella di trasferirli immediatamente in ambulanze dedicate per non contagiare altri pazienti”.

Tamponi, asintomatici. “Naturalmente, e come stabiliscono le disposizioni, non abbiamo sottoposto a tampone tutti i 1.500 contatti o contatti diretti attualmente in sorveglianza attiva, domiciliare volontaria. In tanti casi parliamo di asintomatici: fino a quando non manifestano sintomi non c’è obbligo, tantomeno immediato, di effettuare un test per attestare la positività. Naturalmente, nel regime imposto, sono tenuti al rispetto di tutte le indicazioni. Il consiglio finale resta quello del restare in casa, con spostamenti correlabili solo per necessità estrema”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it