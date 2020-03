Covid19. Manfredonia resta nella fascia 21 – 50. Fino a ieri 24 i positivi ufficiali

, aggiornato alle ore 16.30 del 29 marzo 2020: Manfredonia, San Severo, Cerignola, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico restano nella fascia “21 – 50” casi confermati di positività.

I dati. Parziali – totali (29.03.2020, ore 16.30). Come risaputo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Puglia, è il presidente Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ad informare sul numero dei test effettuati ogni giorno, sulle positività riscontrate, sui decessi, sui pazienti guariti, con suddivisione per Province. Oggi domenica 29 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 861 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 91 casi, così suddivisi: 49 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi; 22 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 6 nella Provincia di Taranto; 1 fuori regione, 7 non attribuiti. Sono stati registrati 15 decessi, 2 in provincia di Bari (93 e 90 anni), 2 in provincia di Lecce (85 e 97 anni), 10 in provincia di Foggia (77, 93, 77, 89, 74, 69, 87, 93, 84 e 69 anni), 1 in provincia di Brindisi (83 anni). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.631 test. 27 sono i pazienti che risultano guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.549, così divisi: 518 nella Provincia di Bari; 98 nella Provincia di Bat; 152 nella Provincia di Brindisi; 377 nella Provincia di Foggia; 239 nella Provincia di Lecce; 99 nella Provincia di Taranto; 18 attribuiti a residenti fuori regione; 48 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Singole situazioni. Da dati ufficiali, fino a ieri sera alle ore 23, per Manfredonia risultano 24 casi confermati di positività Covid-19 e 2 decessi (tra i quali M.G. di 87 anni, con positività riscontrata in ospedale). Un terzo decesso al momento non è stato correlato al nuovo coronavirus (70enne deceduto nell’ospedale Tatarella di Cerignola). Nelle 24 positività di Manfredonia vi sono con certezza: 6 del personale sanitario del San Camillo (65 i tamponi in totale – focus), 2 medici (uno in servizio a Casa Sollievo della Sofferenza, un cardiologo a Manfredonia); 3 persone di una stessa famiglia.

Per Foggia: sono oltre 50 le positività riscontrate al momento; San Giovanni Rotondo: oltre 60, con 200 persone in quarantena. Sia Foggia che San Giovanni sono nella fascia rossa del bollettino regionale: over51 casi al momento. “I dati sono ufficiali – dice a StatoQuotidiano il dr. Piazzolla -, ricordando che alcuni test sono stati ripetuti. Da qui, a volte sembra che ci siano dei cali, in altre degli incrementi. Un maggior numero di test comporta un incremento maggiore, viceversa quando viene processato un numero di tamponi esiguo”.