, 29 marzo 2020. Come segnalato a StatoQuotidiano, una ditta di Manfredonia, “Manzella di Antonio Manzella”, ha donato alla locale struttura ospedaliera un container per filtrare i cittadini che si recano in pronto soccorso. Di seguito le immagini inviate alla nostra testata giornalistica.

fotogallery manfredonia 29.03.2020