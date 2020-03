Manfredonia, donna con figlio autistico scrive a titolare bar “Ci mancate”

. Pensate a chi deve inventarsi normalità e giochi per un bambino o un ragazzo che non vi segue e sembra non interessarsi a nulla di tutto ciò che è interessante per voi, che non sa fare ciò che voi reputate facilissimo e dovete insegnarglielo dall’ABC e non nella solita maniera convenzionale, in un modo sempre ragionato, paziente e a volte snervante ma sempre con la calma, il sorriso e il sangue freddo di dover contenere reazioni anche violente perché i vostri figli speciali non riescono a capire il motivo per cui li state privando delle terapie e della scuola e delle passeggiate al bar a fare allegra merenda con i bravi gestori suoi amici (Giuseppe Tomasone, ti devo taggare per forza, grazie a te e alla tua dolcissima moglie, ci mancate).

Quindi non ci lamentiamo se non ne abbiamo vero e atroce motivo, se abbiamo la fortuna di essere risparmiati dal Covid. Apprezzate questo tempo forzato perché, quando tutto sarà finito e il Cielo voglia mantenerci tutti in salute per raccontarlo, saranno i ricordi più belli vostri e dei vostri figli, che mai come ora vi hanno potuto avere VICINI e PRESENTI. Siete fortunati, Dio vi benedica”.

Ivana Murgo, Manfredonia 29 marzo 2020.