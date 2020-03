Prencipe, medico di Manfredonia in trincea nella lotta contro il Covid-19

Manfredonia, 29 marzo 2020. A quasi un mese del lockdown, che sarà prolungato probabilmente per tutto il mese da aprile, la situazione attuale a Brescia continua a essere drammatica: 7.652 il totale dei casi positivi, di cui. Nella città lombarda, uno dei centri in cui la pandemia da Coronavirus ha fatto sentire i suoi effetti più nefasti, opera, uno di quei medici in trincea impegnati nella lotta al Covid-19, che ha concesso gentilmente un’intervista a StatoQuotidiano.it.

“Io ho i genitori a Manfredonia, ho vissuto la seconda infanzia e adolescenza, la prima infanzia trascorsa a Popoli paese che ricordo con molto affetto. Comunque le mie origini sono di Manfredonia. Tutti i miei parenti sono a Manfredonia. Mio padre era primario di medicina interna dell’ospedale San Camillo di Manfredonia. Ho un grande affetto per il lido Titta (risorgimento) e per me la spiaggia del Castello è davvero bella”.

Che idea si è fatto della patologia? Per quale ragione è così letale? La patologia che si sviluppa non è paragonabile a patologie tipiche della ventilazione tipica dei bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) oppure altre forme respiratorie; si tratta di una difficile veicolazione di O2 a livello degli alveoli polmonari. I pazienti affetti riferiscono voglia di O2, e stanno bene quando gli viene somministrato. La morte sopraggiunge per soffocamento. La letalità è legata alla difficoltà di potersi prendere cura di migliaia di persone che si recano al pronto soccorso. Ultimamente si è riusciti a creare ordine e poter far fare un percorso di cura sicuro, però rimangono gli anziani che non superano la crisi respiratoria. Nei giovani deve essere individuato subito il problema, non bisogna aspettare. La letalità nei giovani è legata al ritardo della terapia. Il virus non lo si conosce bene, tutte le possibili opinioni sono espresse con cautela dai professionisti. Diversamente non bisogna seguire le persone che scrivono su internet delle certezze.

Quale la situazione al Sud? In particolar modo nell’area della provincia di Foggia. Non posso dare numeri certi , però ho saputo di qualche medico ricoverato e trattato perché affetto da infezione virale di Coronavirus. Bisogna estrapolare i dati di decessi del 2019 da gennaio a fine marzo, confrontarli con quelli del primo trimestre 2020.

Una buona fetta dei positivi sono asintomatici. Questi possono trasmettere o no la patologia e come si può bloccarla se non viene fatto il tampone? Io credo che non è necessario fare il tampone, è importante evitare contatti sociali e mascherina sempre. Se si vedono persone senza mascherina bisogna stare alla larga.

Qui però le mascherine sono quasi introvabili. Basta un foulard o un fazzoletto intorno alla bocca e naso. Ha la stessa funzione delle mascherine chirurgiche. Naturalmente lavare spesso il foulard o il fazzoletto. Tutti noi quando entriamo in un locale se lo vediamo pieno, ci viene la solita frase: qui c’è troppa gente. Questo era prima della epidemia.

Ultima domanda: quando se ne esce? Stanno finendo i soldi nelle famiglie. Credo che per le famiglie arriverà un bel po’ di aiuti economici dal governo direttamente ai comuni, sarà cura dei comuni e delle persone vigilare sul buon operato. In più osservare e mettere sotto pressione gli assistenti sociali che avranno strumenti per aiutare le persone bisognose. Forza e coraggio.

Sono sincero credo che fra i tanti miei dolori, ho un piccolo rimpianto, ed è quello di non vedere lo stabilimento Titta funzionante. Penso che a maggio avremo un miglioramento, purtroppo per giugno e luglio vedremo dei cambiamenti sulle nostre abitudini. Per agosto settembre sarà tutto finito. Nel mio cuore credo che la processione della Madonna di Siponto sarà fatta.

Il mio pensiero va ai pazienti che avevano programmato visite specialistiche e interventi cardiochirurgici a Brescia, bisogna rassicurarli che tutto andrà bene e mi occuperò di loro. Se subentra la impossibilità di procrastinare l’intervento c’è sempre San Giovanni Rotondo che ha una ottima equipe cardiochirurgica.

“Milano disegnata l’autobus che prendevo sempre quando andavo a trovare i miei amici della università Bocconi”.

A cura di Agostino Del Vecchio, Manfredonia 29 marzo 2020