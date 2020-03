“SpesaSOSpesa”, l’iniziativa solidale de Il Cuore Foggia

L’emergenza sanitaria ha reso ancora più fragili alcune famiglie, in seria difficoltà economica. Per far fronte a tale situazione, nasce l’iniziativa “SpesaSOSpesa”, proposta da Il Cuore Foggia nel capoluogo daunio e nei comuni di Capitanata in cui sono presenti le delegazioni dell’associazione. “Con tale iniziativa – spiega la presidente, Jole Figurella – desideriamo promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, cercando di sostenerle nei beni di prima necessità. Vico del Gargano ha dato una bella prova di solidarietà: un’enorme quantità di pasta, alimenti in scatola, omogeneizzati, latte a lunga conservazione, olio e tanto altro è stata raccolta dai volontari che ieri, da mattina fino a sera, hanno raccolto da negozianti e cittadini le donazioni”.

La delegazione di Vico del Gargano non ha mai smesso di prestare impegno per il servizio di supporto psicologico, di pronto farmaco e pronto spesa: sono state oltre 150 le chiamate ricevute in 10 giorni, indicate nei report giornalieri. Nello stesso comune, i volontari de Il Cuore Foggia sono stati delegati dalla ASL per la consegna dei farmaci salvavita. “Un ringraziamento – conclude Jole Figurella – va a tutti i cittadini che hanno dato il loro contributo e un grande plauso va ai volontari che, per l’intera giornata di sabato, hanno indossato le pettorine e hanno raccolto il cibo”.