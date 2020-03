Torneremo a fare la spesa come in un giorno normale e a vivere la città, ma ora…

Un risveglio con Foggia pigra ed assonnata in attesa delle voci, del traffico lento, dei dolci da compare con la fila in pasticceria, l’ansia da appuntamento allo stadio che decide l’agenda dell’ora di pranzo. Ma sai che oggi non è una domenica come le altre, quel silenzio nelle strade rimane immobile, fermo, innaturale, uguale a se stesso in cui si avverte qualche fugace macchina l’abbaiare dei cani. C’è uno che sgomma su una strada vuota, forse va di fretta, o ha scambiato l’asfalto sgombro per una pista da corsa.

Nel giorno di primavera 21 Marzo è stata inaugurata la Fontana del Sele. Domenica scorsa, giorno mondiale dedicato all’acqua, mi sono arrivate delle mail di commemorazione. Zampillò nel 1924 per la prima volta, si rivede nella famosa foto della Domenica del Corriere con i fasti della Madonna dei Sette veli, il tricolore, il pronao della villa. Era giorni fa, ma pare un secolo, quando si stagliò davanti a noi la ruota panoramica, forse si era vista in qualche giostra nomade anni ’70 a memoria d’uomo. Giorni, insomma, in cui lavarsi le mani era un’operazione di routine, non un rito sanitario. Acqua di nuovo limpida, dicono le cronache, in cui tornano a guizzare i delfini nel molo di Cagliari, qualcuno dice i cigni a Venezia, le lepri a Roma. Tubano i piccioni a bassa quota cui nessuno dà da mangiare, si aggirano spauriti i gatti e chissà se sono tornate le rondini.

E’ una città che non abbiamo mai visto, in cui non ci si può nemmeno dilettare con le insegne dei negozi accese in una nebuolosa fantasia da stagioni in città. Ci ha provato il cinema proiettando film sulle facciate dei palazzi, come con gli splendidi giochi di luce che abbiamo visto in questi anni dal timpano in giù del teatro Giordano. Tempo scandito da poche e necessarie uscite, per necessità per lavoro, per la spesa. Il Comune è chiuso, la politica passa dai comunicati e dai social dove vanno in scena gare di solidarietà in aiuto ai bisognosi. C’è chi offre un’indennità mensile, chi si attrezza per il carico della colletta alimentare, già notevole senza pandemia, chi si arrabbia- e ce lo confessa in privato- perché non ci tiene a segnalarsi come migliore dell’altro ostentando carità che nemmeno evangelicamente è approvata. Chi propone una variazione di bilancio di capitoli di spesa ma senza attività consiliare e rimandandone l’approvazione in aula, nessuno si sente di compiere un passo del genere oggi.

L’anticipazione dei soldi ai Comuni, più qualche aggiunta, l’ha fatta Conte con l’ultimo decreto. Se criticabile, come lo è stato, per le cifre irrisorie nella ripartizione, almeno ferma il caos di ogni sindaco che decide da sé. Foggia vede all’opera anche i questuanti soliti, quelli che si aggirano sempre dalle parti del Comune per chiedere sostegno. Sfaccendati non frutto del coronavirus, prepotenti, sobillatori. Poi c’è la gente che ha perso anche il lavoro saltuario con cui si arrangiava, una vera tragedia quotidiana, e tante famiglie indigenti ben conosciute dall’associazionismo e dal volontariato, fiore all’occhiello della città, oggi coordinate dalla Protezione Civile.

In una Foggia, in un mondo piombato improvvisamente nella versione tetra di Maleficent, la shopping bag non puoi dimenticarla se vai al supermercato attrezzandoti più del dovuto per qualche scorta in più. Prendi il modulo, metti la mascherina, prepara la lista, augurati che ci sia tutto quello che cerchi. Kit pronto, come per le partenze organizzate. Si vedono persone mandate a comprare il necessario che proprio la spesa non l’hanno mai fatta. Si nota di più fuori dal supermercato dove il nome del prodotto non è segnato. “Scusi ma questo cos’è?” Bietola. “E questi?” broccoli. Non ha riconosciuto nemmeno il basilico. Pian piano si impara, ma poteva anche esser in fila dopo, vabbè. Un altro ha deciso che è più trendy scrivere la lista sul cellulare anziché sul foglietto. Poi nella foga di mantenere le distanze, mascherina, guanti, legge la cartuccella ma non capisce bene ciò che è scritto, dunque torna la cellulare. Davanti agli scaffali, un uomo parla al cellulare e chiede: “Ma quale azienda produce questa farina, si può sapere?”. Magari è finita, ma lui si innervosisce.

Sono tornati i carrelli della spesa, ce ne sono alcuni di coloro sgargianti e brillanti, con gli strass, addirittura. La scorta della spesa, quanto basta cioè non per svuotare gli scaffali ma per non uscire ogni giorno, è un concetto che non entra nella mentalità di alcuni foggiani: io dovrei comprare la verdura per tre giorni, le mozzarelle per il giorno dopo, congelare quel pane così buono, ma stiamo scherzando? Purtroppo no, per questo il sindaco Tutolo, ormai star del web, chiede: ma è proprio necessario che esci ogni giorno a comprate l’acctill, cioè il sedano? Abitudini inveterate difficili da sradicare. Poi ci sono quelli che stazionano nella corsia perché non hanno ancora deciso che devono comprare e si consultano con se stessi, quando si poteva andare in più persone, con chi l’accompagnava. Evviva la confezione salvaspazio del prodotto, l’hanno appena inventata, un mercato intelligente, che si nota in tutti i reparti, che si ripensa e sa pensare a chi compra. Dalla cassiera, se ha il casco oltre alla mascherina, arriva una voce effetto megafono come nella commedia antica. Fuori, in una città straniante che non si percorre e non si vive, è possibile imbattersi in gesti di inaspettata gentilezza “Prego, vada prima lei, stiamo un altro po’ fuori, tanto di tempo di attesa ne abbiamo”. Un tempo poco frammentato come non mai, per conoscere come gira la curva oggi, dei morti, del contagio, della vera grande sfida.

A cura di Paola Lucino, Foggia 29 marzo 2020