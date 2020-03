Un ricordo del cultore e artista di talento Giuseppe Palomba

nacque a Monte S.Angelo il 10 gennaio 1935. Quando aveva un anno di età la sua famiglia si trasferì a Manfredonia, paese natio di sua madre. Appassionato di canto (tenore dalla voce possente e melodica) ebbe le prime esperienze artistiche in spettacoli organizzati negli anni ’50 al cine-teatro Pesante dal prof. Tonino Valente, direttore della scuola elementare Croce. Va ricordato che suo padre, Vincenzo Palomba, è stato per anni direttore didattico della locale scuola elementare “De Sanctis”. A Milano, Palomba durante il servizio di leva ha cantato presso gli studi radiofonici RAI nella trasmissione per le Forze Armate:presentata daAgli inizi degli anni ’60 si è esibito in vari locali della provincia di Foggia con il complesso dei fratelli Principe di Monte S.Angelo insieme al cantante Michele Scommegna in arte Nicola Di Bari.

Nel 1960 prese lezioni di canto dalla pianista-soprano prof.ssa Santovito. Nel febbraio 1961 collaborò, per la parte musicale, con il presentatore cronista della RAI Giuseppe Breveglieri alla realizzazione del programma “Radiosquadra” tenuto con i ragazzi delle scuole elementari di Mattinata e con gli scolari di altri paesi del Gargano. Sempre negli anni ’60, entrò a far parte in qualità di solista nel gruppo di canto popolare di Monte S.Angelo “La Pacchianella” diretto dal M° Giovanni Lombardi, dove si esibì per alcuni anni, partecipando ai vari raduni internazionali folcloristici, tra cui quello tenuto in Grecia nella città di Lefkata, concerto trasmesso da Radio Atene. Nel 1963, ha partecipato al programma televisivo trasmesso su RAI UNO intitolato “Puglia Magica” dove si è esibito in qualità di solista di canti popolari sempre nel gruppo “La Pacchianella”, con registrazione effettuata nell’antico quartiere medievale “Junno” di Monte S.Angelo.

Pubblicazione Cartoline d’epoca di Manfredonia di Giuseppe Palomba. Pensiero dell’Autore Dipinto di Giuseppe (Peppino) Palomba Disegno di Giuseppe (Peppino) Palomba tratto da – I rradice- Disegno di Peppino Palomba tratto dalla pubblicazione – I rradice_ Le voci di dentro di Giuseppe Palomba Luglio 1996-Piazza d’Armi Castello Svevo-Angioino-Serata dedicata alla poesia dei poeti sipontini Presentazione di Giuseppe Palomba-libro fotografico di Matteo Losciale- Presentazione di Giuseppe Palomba del libro del prof. Michele Guglielmi-La monetazione degli svevi nell’Italia meridionale – Note-critiche-su-Giuseppe-Palomba-dal-libro-Voci-di-dentro Note critiche su Giuseppe Palomba -dal libro Voci di dentro (1) Luglio 1996-Piazza d’Armi Castello-Serata dedicata ai poeti e potesse di Manfredonia-Peppino Palomba al centro del Palco con i poeti e artisti vari

Dal 1966 al 1975 ha fatto parte della “Corale S.Michele” di Manfredonia in qualità di solista. Negli anni successivi, si è esibito con successo, sempre come solista, nella nota corale locale “Stella Maris” diretta da Rosangela Trigiani. Nel 1996, nella storica e prestigiosa Piazza d’Armi del Castello Svevo-Angioino, Palomba ha partecipato alla rassegna che vide la presenza dei migliori poeti e poetesse di Manfredonia, evento culturale organizzato dal prof. Lorenzo Prencipe, Michele Racioppa, Francesco Granatiero e Franco Rinaldi. Nel corso di quella indimenticabile serata di poesia furono declamate le liriche più belle dei nostri poeti e delle nostre poetesse. La serata culturale fu arricchita dall’esibizione al pianoforte del M° Luigi Rubino e la partecipazione dei bravi tenori Umberto Taurino e Antonio De Palma di Foggia, ai quali il pubblico presente tributò grandi applausi. A conclusione della serata, i poeti e le poetesse partecipanti alla kermesse culturale, furono omaggiati con opere in ceramica dell’artista Tonino Robustella.

Per più di trent’anni, Palomba è stato bravo e severo docente presso la scuola elementare “De Sanctis” di Manfredonia, presso la quale ha esercitato anche con dedizione e passione la mansione di animatore culturale, trasmettendo ai suoi alunni oltre i rudimenti della cultura anche i grandi valori della vita. E’ stato autore di testi teatrali (alcuni dei quali rappresentati ed altri rimasti inediti) e insegnato canto e recitazione a schiere di scolari della sua scuola. Ha spesso dato un contributo critico a pubblicazioni di alcuni autori sipontini e ha collaborato come giornalista per il “Sipontiere” e per il “Meridiano 16, rispettivamente, periodici di Manfredonia e di Lucera, dei quali faceva parte della Redazione. Tra le pubblicazioni recensite da Palomba voglio ricordare i due bellissimi volumi di arte fotografica pubblicati dal fotoreporter Matteo Losciale dal titolo: “Immagini di Vita e di Storia-Manfredonia e il Gargano”, e la presentazione dedicata al prezioso libro del prof. Michele Guglielmi intitolato: “La monetazione degli Svevi nell’Italia Meridionale e le zecche di Amalfi-Brindisi-Gaeta-Manfredonia-Messina-Palermo e Salerno”-Ed. Nomisma. Per quanto concerne la sua attività di poeta, Palomba, è stato autore di poesie in lingua e in vernacolo nei dialetti di Manfredonia e Monte S.Angelo. Ha pubblicato nel 1982 “I rradice” edito da Atlantica, con prefazione del prof. Pasquale Caratù, mentre nel 2013 ha dato alle stampe un libretto di liriche in dialetto manfredoniano e in lingua intitolato: “Le voci di dentro” pubblicato da Andrea Pacilli Editore –Buenaventura. Nelle due pubblicazioni, Palomba ha corredato le liriche con disegni a matita di pregio. Va ricordato, altresì, che il poeta sipontino, è stato inserito nell’antologia “Poesia dialettale di Capitanata” di Sergio D’Amaro, Maria Antonietta Di Sabato e Cosma Siani, edito da Cofine nel luglio del 1997. Per quanto concerne la sua attività di collezionista di cartoline d’epoca di Manfredonia, nel 1992 ha dato alle stampe il primo libro di cartoline storiche pubblicato nella nostra Città dal titolo: “Manfredonia-Dalla fine dell’Ottocento agli anni quaranta”, Edizioni del Golfo, con cenni storici e didascalie di Michele Gugielmi.

Accanto alla musica e alla poesia, vi è anche la pittura. L’artista Palomba dal 1970 ha tenuto personali in Italia e all’estero. I suoi dipinti si trovano presso “Palazzo Serbello”- Circolo della Stampa di Milano; Gallerie “Mouffe” Rue dell’Hamorique a Parigi; “Pinacoteca d’Arte Moderna-Salsomaggiore; Comune di Margherita di Savoia (aula Consiliare) e in moltissime collezioni private. Di Palomba pittore, hanno scritto: “La Revue Moderne” di Parigi; “Il Mattino” di Napoli; “La Voce” di Ferrara; “il Resto del Carlino”; “La Gazzetta del Mezzogiorno” ed altri quotidiani e periodici. Sempre nel campo della pittura, il suo nome è menzionato su “Mercato d’Arte Contemporanea ‘77”-degli editore Conte di Napoli; su “Artemercato Internazionale” edito dal Centauro, de la Spezia, ed infine su “I Maestri della Pittura Contemporanea” delle edizioni Ticino di Milano. Per la sua arte pittorica e l’attività letteraria ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti non solo in Italia ma anche all’estero. Collezionista ed esperto di numismatica, Palomba ha tenuto, altresì, nel corso della sua vita, un approfondito studio sulla monetazione dal periodo Magno Greco a quello Medioevale. Quando lo intervistai anni fa, mi raccontò la sua esperienza di vita e tutto il suo vissuto artistico. L’amico, Peppino, ci ha lasciati il 22 marzo 2020 e commemorarlo è il minimo che si possa fare per una persona di cultura e di così tanto talento artistico. Purtroppo, a causa delle vigenti restrizioni governative dovute al Coronavirus, molti parenti e amici non hanno potuto partecipare alle sue esequie in Chiesa. Peppino, è stato nel corso della sua vita un eccellente maestro di scuola elementare, una persona perbene e riservata, un uomo di cultura, un poeta di livello, un artista eclettico che non va certamente dimenticato, per la sua bella voce da tenore, per le sue stupende opere pittoriche realizzate nel corso della sua vita artistica e per il suo impegno profuso nel campo culturale che hanno dato lustro alla nostra Città.

E’ occasione questa, per porgere le mie più sentite condoglianze alla Famiglia.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia.