Biccari. “Un grande spavento si trasforma in gioia: salva la piccola Jennifer”

Foggia, 29 marzo 2021. “Desidero ringraziare la Centrale Operativa del 118, la determinazione del suo direttore f.f. Vincenzo Colapietro, il dirigente medico dott. Francesco Niglio e tutti i soccorritori di Castelluccio V.re, di Lucera, di Borgo Incoronata e dell’Elisoccorso che sono intervenuti prontamente”.

“L’Elisoccorso, in particolare, si è dimostrato ancora una volta fondamentale per implementare il servizio di emergenza urgenza nei paesi delle Aree Interne. Auguri alla mamma e alla piccola Jennifer, ora assistite dal personale della terapia intensiva neonatale ed accolte dal direttore Gianfranco Maffei insieme al dott. Lacerenza Antonio della Ostetricia. Torneranno presto dal papà e dal resto della famiglia per festeggiare insieme la cosa più bella che c’è”.

“Oggi siamo stati testimoni di una storia bellissima. Una vita piccina piccina che ce l’ha fatta con una forza incredibile. Grazie anche ai tanti uomini del servizio sanitario impegnati sul campo”.

Lo scrive sui social il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna.