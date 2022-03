5 suggerimenti su come controllare l’efficacia del tuo servizio VPN

La tecnologia ha ormai fatto passi da gigante, e oggi certe volte è talmente fluida che sembra quasi non esserci. Questo è ciò che accade quando eseguiamo il controllo antivirus: una volta, praticamente bloccava il PC. Oggi, non ci accorgiamo neppure della sua esecuzione.

Lo stesso vale per la VPN. Funziona? Una delle VPN più diffuse, quanto è efficace SurfShark? La risposta è facile. Funziona molto bene, ed è così efficiente che a volte sembra che non ci sia nemmeno. Ma se così fosse, sarebbe un problema per la nostra navigazione in sicurezza. Così, se non siamo sicuri, bastano pochi accorgimenti per scoprire se la nostra VPN funziona correttamente.

1 – Controlla lo status del programma

Le icone del tuo servizio VPN sono un indicatore affidabile che il servizio stia funzionando. Aprendo il programma, le icone hanno diversi stati che dipendono dalla specifica VPN, ma in genere sono grigie se la VPN è inattiva, e colorate se è attiva. Oltre alle icone, la stessa indicazione è riportata nel menu Impostazioni, o simile.

Inoltre, nella schermata del programma della VPN dovrebbe esserci un test automatico che puoi eseguire per verificare se la VPN funziona correttamente. Ma se non sei del tutto sicuro, puoi effettuare dei test più approfonditi.

2 – Controlla se ci sono problemi di DNS

Il Domain Name System (DNS) esegue un collegamento da un dominio (www.sito.it) a un indirizzo IP specifico come 123.123.123.123, che è il vero indirizzo a cui si trova il sito. Senza una VPN, è possibile risalire al tuo indirizzo.

Per vedere se la VPN funziona, spegni la VPN ed esegui un test di perdita DNS: dovresti avere un risultato di “non protetto.” Accendendo la VPN, il test darà il risultato di “protetto.”

3 – Controlla se ci sono problemi di IP

L’indirizzo IP individua il tuo computer, ed è più identificabile di un indirizzo DNS: tramite una VPN, tu puoi nasconderlo, impedendo a chiunque di tracciarti.

Per verificare che la VPN funzioni, verifica il tuo indirizzo IP con la VPN spenta, poi accendi la VPN collegandoti con un qualunque server, e a questo punto, controlla nuovamente il tuo indirizzo IP. Se è diverso, hai dimostrato che la VPN sta funzionando correttamente.

4 – Controlla i problemi di WebRTC

Questo protocollo permette ai browser di comunicare fra loro più facilmente, tramite una serie di funzioni basate su JavaScript. Ma certi hacker riescono a sfruttare questo “ponte” per recuperare gli indirizzi IP dei dispositivi collegati. Quindi, il tuo!

Per evitare che ciò accada, spegni la VPN ed esegui un test di perdita WebRTC, poi accendila, ed eseguilo di nuovo. Nella schermata di controllo troverai i risultati del test ben evidenziati.

5 – Controlla se puoi collegarti a siti censurati

Uno dei tipici utilizzi della VPN è quello di accedere a siti normalmente censurati da un governo o un’organizzazione – spesso per motivi politici, problemi di copyright e diritti di immagine. Il caso è tipico in Cina, dove Facebook e Google sono censurati.

Il modo migliore per verificare che la VPN funzioni è quello di provare ad accedere ai contenuti normalmente bloccati. Se riesci a vederli una volta che la VPN è accesa, vuol dire che sta funzionando, e tu e i tuoi dati siete al sicuro da occhi indiscreti. (nota stampa).