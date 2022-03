6 metodi per avere più follower su Instagram nel 2022

Instagram arriva su iTunes Store nel 2010, ponendosi come social network legato al mondo delle fotografie. Il nome del social network, una crasi tra instant camera e telegramma, diventerà nel corso del decennio successivo sinonimo di piattaforma social arrivando a battere diversi record in termini di utenti e business che nascono e si sviluppano sulla piattaforma.

Nato dalle ceneri di un progetto legato a dei sistemi di prenotazioni online, il termine Instagram ha fatto un salto di qualità tale da lasciare stupiti tutti, addetti del settore e non, per la quantità di passi in avanti fatti nel corso del tempo.

Al giorno d’oggi Instagram per molti significa lavoro, significa aumentare follower Instagram per poter migliorare le proprie rendite, significa fare follower su Instagram sfruttando una vasta gamma di strumenti diversi. Per alcuni significa anche comprare follower, sempre per cercare di ottenere il tanto ambito aumento follower Instagram.

Ecco, chi compra follower attraverso servizi appositi come Instapiù ben lo sa: follower reali possono effettivamente aiutare chi desidera avere più follower su Instagram, senza tutte quante le problematiche che affliggono chi compra follower falsi o bot.

Al giorno d’oggi, complice il recente arrivo dei reels la piattaforma è più forte che mai, avendo incluso al suo interno anche tutta una sezione dedicata a controbattere un altro noto social network dove musica e video si incrociano con grande successo.

L’arrivo di questa specifica funzione, come meglio vedremo dopo, ha reso più facili le cose a chi vuole utilizzare la piattaforma come trampolino di lancio per il successo riuscendo ad avere più follower su Instagram

Perché si, se si conoscono gli strumenti per aumentare follower Instagram e si sa come muoversi è possibile guadagnare follower Instagram gratis attraverso l’utilizzo dell’algoritmo. Aumentare i follower su Instagram, in sostanza, è un’azione di grande importanza che fa gola a moltissime persone.

Fa gola a così tante persone per una motivazione ben precisa: su Instagram il mondo degli influencer è particolarmente interessante. Fare l’influencer significa fare un lavoro particolare, solitamente ben pagato, completamente da casa e completamente votato alla comunicazione. Il farlo su una piattaforma come Instagram, per di più, rende la figura dell’influencer quella che “si deve fare le belle foto”, cosa che chiaramente alletta il palato di moltissime persone.

Purtroppo intraprendere questo percorso è decisamente più facile a dirsi che a farsi: la figura dell’influencer in realtà implica un’ampia conoscenza delle tecniche di comunicazione, un mondo di fantasia e la conoscenza di elementi diversi dell’industria pubblicitaria, specie se si vuole fare tale operazione in maniera continuativa e ben retribuita.

Per questo motivo, in questo articolo, vedremo 6 metodi per riuscire nel difficile compito di avere tanti follower su Instagram.

Aumenta follower Instagram con un bel profilo

Avere un bel profilo visivamente accattivante è il primo passo da seguire per poter costruire una pagina in grado di aumentare follower Instagram.

Se il profilo appartiene ad una pagina personale allora è necessario che la pagina contenga tutti i dati minimi come nome, descrizione, attività, sito e così via; le invece la pagina appartiene ad un’azienda è giusto spiegare nel minor tempo possibile quali sono i servizi offerti.

L’importanza del bel profilo è lapalissiana: nel giro di pochi tap un utente può cambiare creatore di contenuti e quindi il tempo in cui un utente sceglie se mettere un segui o meno è veramente molto basso, per questo motivo è necessario ottimizzare tutte le caratteristiche di un profilo: per aumentare il livello di conversione durante questa operazione da visitatore curioso a visitatore che lascia un segui.

Questi sono i passi da seguire per ottenere il miglior profilo possibile

H3: Avere la migliore pagina profilo possibile in 5 passi

Nome : deve essere accattivante, facile da ricordare e facile da scrivere Biografia : descrittiva e simpatica, la serietà la lasciamo ai canali istituzionali Immagine profilo : una foto in grado di comunicare i valori dei contenuti che saranno poi presenti sul profilo è un buon punto di partenza Feed : deve essere ordinato e coordinato, altrimenti sarà difficile fare la giusta impressione per ottenere un aumento follower Storie in evidenza : vanno tenute ordinate per fare aumentare i follower, dando l’idea di un profilo ben curato.

Avere più follower su Instagram sfruttando belle foto a proprio vantaggio

Instagram è un social network fotografico e, pertanto, i contenuti visivi sono i contenuti più importanti da inserire all’interno di un profilo. Per questo motivo è molto importante avere fotografie in grado di accalappiare lo sguardo degli utenti, in modo da andare a aumentare i follower di like in like.

Una cosa molto importante su Instagram è quella di essere autentici con le fotografie: le fotografie che si acquistano online sono da evitare, specie perché si rischia di avere delle fotografie identiche a quelle di altre pagine o profili. In questo modo sarà difficile convincere gli utenti della propria autenticità e riuscire ad ottenere il tanto agognato aumento follower Instagram sarà molto più complesso.

Scatta belle foto e aumenta follower Instagram con questi 5 trucchi

Originalità : usa la tua fantasia per scattare fotografie in pose e modi che nessuno si aspetterebbe Qualità : evita, a meno di particolari guizzi creativi, le fotografie sgranate o sfocate; agli utenti in generale non piacciono Coerenza stilistica : le foto che pubblichi dovrebbero in qualche modo andare a sottolineare il lavoro che fai con i contenuti che porti; per questo dovrebbero essere collegate alle attività del profilo Località : geolocalizzare le foto permette a queste di comparire anche all’interno di alcune particolari pagine di ricerca, andando ad ingrandire la reach complessiva. Colori : se riesci a scattare una serie di foto intonate tra loro per colori sarà più facile ottenere like per una questione di impatto visivo per l’utente che visita per la prima volta il profilo.

Cerca di pubblicare con costanza

Per sfondare sui social network e ottenere il tanto agognato aumento follower Instagram è necessario avere un piano editoriale che includa una certa costanza nella pubblicazione dei contenuti.

Questo perché ogni qual volta si pubblica un contenuto questo viene visualizzato dalle persone connesse a quell’ora e se guadagna trazione anche dal resto. Pubblicare un contenuto poco interessante a notte fonda non aiuta le visualizzazioni iniziali.

Per questo motivo è bene studiare un po’ il proprio pubblico così da capire quale orario può aiutare ad aumentare follower Instagram.

Puntare agli hashtags per crescere sulla piattaforma

Probabilmente hai già visto questo simbolo # e sai già che è importantissimo per chi vuole ottenere follower Instagram gratis.

Si, perché per guadagnare follower gratis Instagram sfruttando a proprio vantaggio l’algoritmo è necessario sapere come categorizzare e definire i propri contenuti e, per questo motivo, sfruttare con forza la potenza degli hashtag è importantissimo se si vogliono raggiungere dei bei risultati finendo per avere più follower su Instagram.

Inserendo il simbolo # davanti ad una parola si può creare un hashtag; questo permettere all’algoritmo di riconoscere il tipo di contenuto e all’utente di trovare il contenuto se effettua una ricerca per argomento.

Per riuscire a fa avere follower su Instagram in gran quantità è molto importante scrivere l’hashtag giusto; in questi casi è bene evitare parole troppo lunghe (che non sono cercate dai follower reali) ed usare un massimo di 30 hashtag (il numero consigliato per chi vuole aumentare follower Instagram è pari a 9).

Creare contenuti di tendenza per aumentare follower Instagram

Instagram aggiunge al suo arco sempre più frecce con il passare del tempo sotto forma di template per i contenuti. Dalle normali foto quadrate che hanno fatto la fortuna di tanti aumento follower Instagram siamo arrivati ad avere contenuti a tempo limitato con le storie, contenuti normali come i caroselli, contenuti interattivi con i sondaggi o ibridi come i reel.

Questi ultimi, al momento, sono il modo migliore per ottenere tanti follower gratis Instagram. L’algoritmo premia molto questo genere di contenuti tanto che ha dedicato ad essi uno spazio esclusivo all’interno della pagina esplora. La pagina esplora è quindi lo strumento principe per chiunque voglia racimolare follower Instagram gratis semplicemente facendosi trovare in giro.

Comprare follower Instagram per crescere rapidamente

Dulcis in fundo troviamo la soluzione più facile in assoluto: comprare follower Instagram.

Chi compra follower risparmia un sacco di tempo, specie se si affida a siti sicuri per effettuare la sua transazione così da avere più follower su Instagram.

Comprare follower se fatto nella maniera sbagliata può essere un grave problema per l’account Instagram di qualcuno, poiché si rischia di farsi penalizzare dall’algoritmo in maniere decisamente sgradevoli.

Chi compra follower deve stare bene attento ad una cosa: ciò che si compra devono essere follower reali Instagram, niente più niente meno. I bot possono peggiorare la situazione in men che non si dica, vanificando gli sforzi fatti per aumentare i follower. (nota stampa).