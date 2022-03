Bitcoinva bene per l’inflazione?

Molti investitori vedono Bitcoin come una copertura dall’inflazione, accumulandola sempre più in riserve più estese per proteggere i loro beni. Bitcoin ha un’offerta in calo e una crescente domanda di mercato che gli conferisce un vantaggio competitivo contro i rischi inflazionistici. Sebbene Bitcoin rimanga una risorsa altamente volatile, alcuni esperti affermano che i suoi movimenti di prezzo non corrispondono all’inflazione negli ultimi anni. Per maggiori informazioni visitate qui: https://bitcoin-profit.it/

Il seguente articolo esplora gli elementi che rendono Bitcoin una migliore copertura dall’inflazione rispetto alla maggior parte delle attività di oggi.

Perché Bitcoin va bene per l’inflazione

Il motivo principale per cui molti investitori credono che Bitcoin sia una buona copertura dall’inflazione è la sua unica economia dell’offerta e della domanda. A differenza dell’USD o persino dell’oro, con un’autorità centrale per regolare la sua offerta, Bitcoin è una risorsa decentralizzata. Gli inventori di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, hanno limitato la sua offerta a soli 21 milioni di token.

Sulla base del protocollo Bitcoin, i minatori generano nuove monete risolvendo complessi enigmi matematici a un tasso standard predeterminato. Hanno già estratto circa 19 milioni di token Bitcoin che circolano nel mercato. Inoltre, anche la fornitura di Bitcoin è soggetta a dimezzamento. Ciò riduce il numero di premi offerti ai minatori della metà ogni quattro anni.

Nel frattempo, l’offerta di USD e di altre attività tradizionali aumenta nel tempo, in base alle influenze politiche. Ciò consente a Bitcoin di attrarre un valore più alto in dollari USA. Ad esempio, il valore di Bitcoin raddoppierebbe se l’offerta di USD aumentasse di due volte. Tuttavia, i mercati potrebbero non funzionare sempre in questo modo.

L’offerta limitata e il dimezzamento di Bitcoin inducono scarsità tra la crescente domanda del mercato. E questo consente alla criptovaluta di attrarre e mantenere un potere di acquisto più elevato nel tempo, offrendo una migliore copertura dall’inflazione rispetto alle attività tradizionali. Il decentramento di Bitcoin lo rende meno vulnerabile alle influenze politiche o istituzionali, influenzando una migliore resistenza all’inflazione.

Correlazione di Bitcoin all’inflazione

Gli esperti sostengono che Bitcoin non ha mostrato alcuna caratteristica prima della pandemia e ha guadagnato popolarità nel 2017 prima di andare sotto nel 2018 e 2019. Questo non aveva nulla a che fare con l’inflazione. L’offerta di moneta M2 è aumentata del 25,3% in quel periodo e l’oro sarebbe stata la migliore copertura naturale, aumentando del 51,9%.

Alcuni analisti dicono anche che Bitcoin non ha agito come una copertura più recentemente, con un’inflazione in crescita per tutto l’anno. I prezzi di Bitcoin hanno continuato a salire e scendere nell’ultimo decennio. Tuttavia, non hanno indicato alcuna correlazione significativa con l’inflazione o con le consistenze di crescita nell’anno precedente.

Tuttavia, diversi investitori e le principali piattaforme di trading di criptovalute come Cryptosuperstar hanno recentemente segnalato un aumento dei prezzi dei Bitcoin. Gli esperti sostengono che sia una mossa speculativa guidata da milioni di persone con denaro in eccesso e ampio tempo per fare trading nel lucrativo mercato delle criptovalute. La tendenza ha portato più soldi istituzionali, spingendo i prezzi di Bitcoin ancora più in alto.

Bitcoin diventerà effettivamente una copertura dell’inflazione se la sua adozione continua nella tendenza attuale. Se più economie, individui e aziende trasferissero la maggior parte delle loro attività in Bitcoin, raggiungerebbe un valore più stabile e offrirebbe una maggiore protezione dall’inflazione. Tuttavia, non siamo ancora a quel punto poiché i prezzi dei Bitcoin rimangono instabili.

Bitcoin è stato su una corsa al rialzo per quasi due anni e un declino era inevitabile. Questo è vero perché Bitcoin è ancora una risorsa speculativa e anche la base della sua valutazione attuale di quasi 2 trilioni di dollari è la sua potenziale crescita futura. Come altre risorse speculative, Bitcoin rimane vulnerabile all’incertezza. Così, le cose potrebbero andare in molte direzioni diverse senza alcun preavviso. Un forte shock al ribasso potrebbe arrecare un danno significativo alle attività orientate al futuro.

Investitori ed economisti hanno opinioni diverse sul ruolo di Bitcoin come copertura dell’inflazione. Tuttavia, entrambi concordano che Bitcoin dimostra qualità uniche, con una migliore resilienza all’inflazione rispetto alle risorse tradizionali. (NOTA STAMPA).