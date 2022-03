Finalmente. “Macchia avrà il suo depuratore e quindi la rete fognaria”

StatoQuotidiano.it, 29 marzo 2022. La frazione Macchia, marina di Monte Sant’Angelo, presto avrà il suo depuratore e la rete fognaria. “Ce l’abbiamo fatta! Ieri Acquedotto Pugliese ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento del depuratore a servizio della Piana di Macchia. 5 lunghissimi anni!

Questo il tempo che abbiamo impiegato per giungere a questo risultato. Incontri, sopralluoghi, conferenze dei servizi. E ancora, progetti, pareri, rimodulazioni. Ma alla fine ci siamo riusciti!” – ha annunciato con entusiasmo il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “Depuratore, litoranea, riqualificazione delle strade e della pubblica illuminazione, la costruzione del centro rifiuti: su Macchia abbiamo programmato tanto e questi sono solo i primi risultati” – dichiara il consigliere con delega alla Frazione, Vittorio de Padova.

“Era impensabile che nel 2017 una intera comunità fosse ancora sprovvista di un servizio essenziale come la fogna.” – spiega ancora il Sindaco – “Appena insediati, abbiamo scoperto che nel 2012 era stato definanziato il progetto e le risorse spostate per la realizzazione di altri interventi. Ma non ci siamo arresi e grazie alla Regione Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese e all’Acquedotto, il nuovo impianto è giunto a finanziamento per l’importo di 3 milioni e 400 mila euro”.

Espletata la fase di gara per l’individuazione della ditta appaltatrice, avranno inizio i lavori al termine dei quali la rete sarà messa in esercizio.

“Questo è un importante risultato non solo per le centinaia di persone che vivono nella Piana di Macchia ma anche per le attività turistiche esistenti e per quelle che decideranno di insediarsi” – ha aggiunto il Primo cittadino.

Vittorio de Padova, consigliere con delega alla Frazione: “Ieri è stata pubblicata la gara del depuratore, per la litoranea sono già stati affidati i lavori, è in espletamento la gara del progetto ‘strada x strada’ che ci permetterà di riqualificare via Madonna della Libera-via Dei Carmelitani-Viale Padre Pio-Via San Pasquale, interverremo presto sulla pubblica illuminazione, sono quasi terminati i lavori del Centro Comunale di raccolta dei rifiuti, sarà ristrutturato il tetto della Chiesa, partiremo con il rifacimento di Via Caramanica ed è già intervenuta l’AQP mentre stiamo lavorando al piano delle coste e abbiamo candidato nel PNRR la demolizione e la ricostruzione della Scuola materna. Sulla nostra marina abbiamo programmato tanto e i risultati saranno visibili sempre più nei prossimi mesi”.

www.montesantangelo.it