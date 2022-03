Foggia, addio a Giancarlo Roma, presidente dell’Associazione ‘Icaro’

Statoquotidiano.it, Foggia, 29 marzo 2022 – Si è spento all’età di 65 anni Giancarlo Roma, presidente dell’associazione culturale ‘Icaro’ e molto conosciuto in Capitanata. Quest’ultima si era proposta di migliorare le sorti di Foggia tramite diverse iniziative culturali per la città e tutta la provincia.

Tra le iniziative più importanti sicuramente va menzionato il “Premio Internazionale Daunia”, che negli anni ha visto la premiazione di tante personalità legate al territorio che si sono distinte per impegno e dedizione in diversi settori.

L’ultima edizione di questo prestigioso evento si era svolto nel pomeriggio di sabato 30 Ottobre 2021, presso il Resort Grand Hotel Vigna Nocelli a Lucera.

L’assegnazione del Premio Internazionale Daunia 2021, giunto alla sua decima edizione, aveva visto la moderazione del giornalista Micky De Finis e la presenza del Presidente Michele Emiliano.

L’evento era stato organizzato dall’Associazione Culturale Icaro con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.

Il Presidente dell’Associazione Icaro, Giancarlo Roma, aveva dichiarato in tale occasione:

“Sono davvero tante le personalità cui verrà riconosciuto il Premio individuate sulla scorta delle segnalazioni acquisite dai Comuni e dalle Associazioni che hanno inteso condividere l’iniziativa di Icaro, finalizzata a promuovere il Territorio anche attraverso l’impegno dei suoi protagonisti. Sarà per noi e per la Capitanata un momento parecchio significativo per dare lustro a chi, con la propria testimonianza civile, professionale e culturale, porta intatti i valori, l’identità e il senso di appartenenza alla nostra Terra”.

Con la perdita di Giancarlo Roma si spegne una delle voci più autorevoli nel panorama politico, associativo e culturale della città.