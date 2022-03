Foggia, magic moment rossonero: un finale di stagione tutto da scrivere

StatoQuotidiano.it Foggia, 29 Marzo 2022. Miglior attacco del girone C, con 62 reti all’attivo, secondo solo alla corazzata Reggiana, 4 vittorie consecutive e una condizione atletica davvero invidiabile. Il sogno di rivedere i fasti di Zemanlandia con 164reti nel triennio 90-93’ e il profilico Tridente delle Meraviglie, Rambaudi, Signori, Baiano capace di realizzare caterve di marcature nelle serie minori è più vivo che mai negli occhi dei supporters.

Questo Foggia fa sognare e preannuncia che la truppa zemaniana possa diventare la mina vagante dei playoff promozione. La conferenza stampa congiunta di domenica scorsa, tra il presidente Canonico e mister Zeman sembra voler mandare un ulteriore messaggio di entusiasmo. Il finale festoso con la squadra sotto la curva Nord, a saltare e cantare con i meravigliosi tifosi promette un seguito sempre maggiore. Le 17 reti realizzate negli ultimi 4 match, con una media superiore ai 4 gol a partita, non soddisfa pienamente ancora il Maestro, che si è detto scontento delle tante occasioni fallite. I satanelli sono in salute sia dal punto di vista fisico, con l’avvento della stagione primaverile, sia dal punto di vista mentale. La riprova è proprio la capacità di reazione messa in atto da Curcio e compagni, dopo un primo tempo e un parziale contrario dei primi 45’ di gioco nella gara con il Campobasso.

All’orizzonte c’è la Vibonese, domenica 3 aprile, virtualmente retrocessa e le ultime tre sfide con gli scontri diretti con Catanzaro, Virtus Francavilla e Avellino rappresentano la concreta speranza per il club di via Gioberti di scalare ulteriori posizioni in classifica e giocarsi gli spareggi promozione da posizione più privilegiata. Tra le note più liete del magic momento rossonero, sicuramente la progressione nelle prestazioni di Davide Merola, autore di due doppiette consecutive, ribattezzato dal boemo “il nuovo Baiano” e la versatilità degli elementi che pur interscambiandosi, suonano lo spartito zemaniano in un crescendo di corsa, dinamicità e precisione. Ingredienti che potrebbero diventare un mix micidiale nel rush decisivo per un post al sole. Foggia e lo Zaccheria sono pronti.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 29 Marzo 2022