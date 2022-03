“Gargano easy to reach”: confermato collegamento Manfredonia-Aeroporto Bari

FOGGIA, 29/03/2022 – La Giunta regionale ha deliberato, nell’ultima seduta del 28 marzo 2022, la conferma, per la stagione turistica dell’estate 2022, del servizio autobus “Gargano Easy to Reach” che collega l’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla” e le località del Gargano di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Peschici e Calenella, passando anche da Margherita di Savoia e Zapponeta.

Il collegamento, avviato per la prima volta nel 2012, sarà attivato nel periodo tra giugno e settembre 2022 e regolato da apposita convenzione tra la Regione Puglia e la Società Aeroporti di Puglia.

“Si tratta di una conferma supportata da numeri incoraggianti che evidenziano la crescita di richieste sul collegamento Bari-Gargano – commenta l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane -. Il 2021, infatti, ha registrato il miglior risultato di sempre del servizio sfiorando il 40% di biglietti venduti sul totale dei posti disponibili. Sempre lo scorso anno, nei mesi di luglio e agosto si sono superati i coefficienti di acquisto degli stessi mesi del 2019, anno pre-pandemia.



Questi dati, insieme alla consistente ripresa del numero dei passeggeri in partenza e diretti a Bari Aeroporto, rafforzano una scelta di investimento incentrata sulla valorizzazione delle destinazioni turistiche della Puglia, quindi sulla qualità dei servizi disponibili sui territori. La Regione Puglia continua ad incentivare lo sviluppo del business aeroportuale: una volontà che si esprime chiaramente anche nel recente Avviso pubblico di Adp, aperto alle compagnie aeree interessate alle rotte da e per il ‘Gino Lisa’ di Foggia, che ci auguriamo riscontri successo in termini di partecipazione.



Sto continuando ad incontrare amministratori e operatori turistici per ascoltare le loro idee e progettualità. La conferma del servizio ‘Gargano Easy to Reach’ – conclude l’assessore Lopane – ci permette, nel dialogo e nella sinergia costante con i Comuni coinvolti e con Adp, di mantenere alti gli standard dei collegamenti verso il Gargano, in un’offerta turistica, quella a marchio Puglia, pronta a ripartire”.

Nell’accordo tra la Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e i Comuni interessati sono state stabilite le date e il numero di corse nel periodo di attività dei collegamenti: dal 1 giugno al 16 settembre 2022, con 4 coppie di corse al giorno, e dal 17 al 30 settembre 2022, con 2 coppie di corse.



Adp, inoltre, fornirà entro i prossimi giorni il progetto definitivo del servizio e il piano di comunicazione, concordato con l’Agenzia Pugliapromozione, insieme alle relative novità grafiche e al time-table delle corse.