L’evoluzione dei casinò online: come ha cambiato la tecnologia il mondo dei casinò?

I casinò sono stati per le persone negli anni un luogo di divertimento e di relax per passare un po di tempo in piena tranquillità e grazie all’uso della tecnologia ormai, ci si può avvicinare tranquillamente a questo mondo anche da casa.

Molti sono infatti ormai i casinò in rete con dominio anche diversi e tanti quelli che sono stati creati per gli utenti che giocano dalla Svizzera anche se questo paese li ha legalizzati diversi anni dopo rispetto ad altri. I casino online in Svizzera presentano diverse caratteristiche e funzionalità che rendono piacevole l’esperienza di gioco, grazie ai bonus di benvenuto offerti e ai tanti giochi presenti.

La scelta però non risulta essere facile soprattutto quando si è alle prime armi ed è per questo motivo che analizzeremo in questo articolo, tutti i fattori utili per guidarci nella scelta migliore che più si adatta ai nostri gusti.

https://www.larampa.it/2020/10/come-scegliere-il-miglior-casino-online/

I casinò svizzeri legali

Se siete già dei giocatori online, saprete bene che un sito per essere considerato legale ha bisogno di determinate certificazioni che possono essere controllate dal sito stesso e per la quale se non sono presenti, è meglio diffidare.

Detto questo è importante specificare che un casinò potrebbe non avere ancora licenza perché ancora in attesa, o potrebbe avere licenze diverse rispetto al paese da cui giochiamo.

Ad esempio, in Italia è prevista la certificazione ADM ex AAMS che tutela la sicurezza del cliente e i suoi fondi che vengono direttamente depositati sul conto aperto all’interno del casinò

Tuttavia devi invece sapere che in Svizzera, un casinò per essere legale ha una certificazione diversa chiamata ESBK.

Anche questo paese infatti, dopo essersi battuto per un po ‘di tempo contro la legittimazione dei casinò online, ha dovuto cedere alla grande richiesta ed essere cosciente che ormai questo gioco fa parte della cultura di molti paesi come anche l’Italia. Proprio per questo motivo ha reso necessario anche essa queste certificazioni pronte a garantire la sua affidabilità.

Le caratteristiche migliori

Di fatto ormai, anche i casinò online svizzeri sono numerosi ed è difficile fare una scelta quando bisogna capire qual è quello giusto. A proposito di questo infatti è doveroso prendere in considerazione alcune caratteristiche fondamentali utili per determinare la scelta finale. Vediamo di fatto quali sono.

Certificazione ESBK: come detto, questa certificazione è necessaria per rendere affidabile un casinò online che rispetta e tutela l’utente.

come detto, questa certificazione è necessaria per rendere affidabile un casinò online che rispetta e tutela l’utente. Bonus: sebbene la maggior parte degli utenti scelgano un determinato casinò in base ai bonus di benvenuto offerti per i nuovi iscritti, per restringere il campo bisognerebbe prendere in considerazione anche sconti e programmi VIP che il sito offre.

sebbene la maggior parte degli utenti scelgano un determinato casinò in base ai bonus di benvenuto offerti per i nuovi iscritti, per restringere il campo bisognerebbe prendere in considerazione anche sconti e programmi VIP che il sito offre. Metodi di pagamento: è importante capire quali sono i metodi di pagamento messi a disposizione in quanto si possono consultare prima della registrazione e capire quindi se è presente il metodo da noi scelto. Bisogna tenere inoltre in considerazione, la velocità con cui verrà effettuato il saldo al momento della richiesta.

è importante capire quali sono i metodi di pagamento messi a disposizione in quanto si possono consultare prima della registrazione e capire quindi se è presente il metodo da noi scelto. Bisogna tenere inoltre in considerazione, la velocità con cui verrà effettuato il saldo al momento della richiesta. Servizio clienti: può sembrare una sciocchezza ma in realtà non è così. Il servizio clienti deve essere disponibile ed efficiente pronto a risolvere problemi di qualsiasi natura.

può sembrare una sciocchezza ma in realtà non è così. Il servizio clienti deve essere disponibile ed efficiente pronto a risolvere problemi di qualsiasi natura. Giochi e opzioni live: per restringere ancora di più il nostro campo e determinare finalmente quale sia la nostra scelta, meglio capire quali giochi ci sono a disposizione e se ci sono le opzioni live che ci permettono di interagire con croupier e clienti in sala restando anonimi ma eliminando il muro che si potrebbe creare dietro uno schermo.

Conclusioni finali

Molti come avrete visto sono quindi le caratteristiche da prendere in considerazione e in realtà ce ne sono molte altre che potrete capire e apprendere col tempo.

Il gioco d’azzardo online può farvi passare dei buoni momenti e farvi generare qualche profitto ma ricordatevi di giocare sempre responsabilmente e che questo tipo di gioco è vietato ai minori di 18 anni. (nota stampa).