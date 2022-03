Manfredonia, stabilizzati i primi 15 LSU dopo 27 anni di precariato

I contratti sono stati firmati questa mattina in Aula Consiliare. “Ripristinare la legalità in questa città significa anche dare la dignità del lavoro a persone che per 27 anni sono state sfruttate – ha dichiarato il Sindaco Rotice -. Ringrazio per il grande risultato raggiunto l’Assessore Palumbo che con grande spirito di sacrificio ha lavorato incessantemente affinché ci fosse questo lieto fine.

Già da oggi l'Amministrazione continuerà a lavorare per concludere la procedura di stabilizzazione delle restanti 100 unità, allargare il monte ore degli stabilizzati e bandire i concorsi per ampliare la pianta organica ridotta ormai ai limiti per garantire anche l'erogazione dei servizi minimi ai cittadini. Giorno per giorno rimetteremo in sesto questa città depredata e avvilita.