Mattinata, opposizione: “La ZTL appena inaugurata viola qualsiasi principio”

MATTINATA (FOGGIA), 29/03/2022 – “Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’entrata in vigore della ZTL. Iniziamo dalla spesa: 165.000,00 EURO! Il “sacco” da cui prenderli sempre lo stesso: LA TASSA DI SOGGIORNO.

Dopo gli oltre 100.000,00 euro spesi in poco più di un anno tra eventi e proiezioni varie che in pochi hanno visto e apprezzato, ecco un altro modo per sperperare il denaro della Comunità. Organizzata in modo grottesco, frutto di una promessa elettorale a qualche illustre “galantuomo” e incurante delle tante attività presenti sul corso principale (quasi il 90% di tutte le esistenti), la ZTL appena inaugurata víola qualsiasi principio, compreso quello di libertà di impresa e di libera concorrenza.

Possiamo dire a gran voce che in un periodo di “vacche grasse” le attività commerciali di corso Matino hanno ricevuto dall’amministrazione comunale il “sostegno” necessario per migliorare ulteriormente il loro volume d’affari!!! Il tutto ovviamente deciso preventivamente a tavolino, con il solito “modus operandi” ormai consolidato della finta condivisione. Già perché, forse per la foga di incassare i soliti like sui social, forse per la fretta di accontentare “gli amici”, prima che gli incontri avessero luogo erano stati persino apposti i cartelli (subito rimossi) con gli orari esattamente identici a quelli attuali.

Infatti come volevasi dimostrare nulla è cambiato tra prima e dopo gli incontri. Vogliamo parlare poi del disagio arrecato ai cittadini, costretti a girare come trottole per raggiungere qualsiasi luogo (persino le proprie abitazioni) saturando tra l’altro completamente -specie in orari come quelli scolastici- le poche arterie presenti? Addirittura ai residenti nelle zone in ZTL per istruire la pratica di autorizzazione al transito viene richiesto un costo di 10€ per ogni singola auto. Eppure stiamo parlando di una cittadina di 6000 abitanti che non ha certo problemi di traffico eccessivo.

Senza “scomodare” il traffico di una metropoli basterebbe prendere come esempio le città limitrofe. Una su tutte, Vieste, che vanta milioni di presenze l’anno, può permettersi di avere tutti gli accessi in pieno centro aperti fino alle ore 20.00. Mattinata, secondo la visione fu…turistica di questa amministrazione comunale, NO! Infatti Mattinata un tempo fu un paese turistico. Speriamo un giorno ritorni ad esserlo. Perché tra piani strategici, strateghi, inglesismi, slogan di ogni tipo, alla fine la realtà è sempre la stessa: dalla A alla Z…TL CONFUSIONE TOTALE!”

I consiglieri di opposizione Lucia Battista, Rosa Bisceglia, Marisa Minuti.