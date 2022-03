Obesità, scongiurarla è l’obiettivo immediato: ecco come fare

L’obesità rappresenta sempre più un problema di salute mondiale: non si tratta di qualche chilo in più addosso, ma di una situazione patologica che influisce negativamente sulla vita andando a condizionarla in modo decisivo.

Legate all’obesità ci sono, inoltre, una serie di problematiche e patologie connesse che non possono che peggiorare la situazione rendendola fortemente a rischio: parliamo di diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e tumori.

Proprio per accentuare l’attenzione su questa patologia il 4 marzo è stato deciso, a livello mondiale, di istituire la giornata mondiale dell’obesità. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti sui rischi legati al sovrappeso.

Anche in Italia la situazione non è marginale, tanto nell’età adultà quanto in quella infantile. Basti pensare che circa 4 bambini su 10 sono obesi o in sovrappeso per capire quanto, fin da piccolo, sia elevate la possibilità di sviluppare malattie come cancro, diabete e patologie autoimmuni.

Ecco perché nei casi di sovrappeso è necessario seguire delle diete dimagranti per perdere peso e scongiurare l’insorgere di situazioni irreversibili di obesità. Un processo non facile che deve essere sempre affrontato con la guida di professionisti del settore. A supporto di questo tipo di percorso si inserisce Pesoforma, leader nel dimagrimento, con i suoi piani di dieta dimagranti indicati per uomini e donne che mirano a riformulare le proprie abitudini alimentari.

Ogni piano è specifico e viene stilato in base alle esigenze del singolo tramite il test che calcola l’indice di massa corporea. Così raggiungere il proprio obiettivo sarà meno difficile ed impegnativo. Si tratta di proposte non a lungo termine: la perdita di peso, infatti, può avvenire seguendo il piano specifico per un massimo di tre settimane consecutive e può essere ripreso dopo una pausa di quattro.

Il piano prevede l’assunzione di cibi semplici e di uso quotidiano come carne e pesce magri, frutta e verdura, cereali e legumi uniti ad alcuni pasti sostitutivi. Molto importante è l’assunzione di acqua. Gli specialisti di Pesoforma consigliano, infatti, di berne almeno due litri al giorno.

Allo stesso modo nella perdita di peso incide anche l’attività fisica da praticare in modo costante e senza sforzi eccessivi. Scongiurare il sovrappeso, e ancor più l’obesità, non è difficile. Serve solo seguire uno stile di vita sano ed equilibrato che parte dalla tavola e si conclude con movimento e attività fisica. (nota stampa)