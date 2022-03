Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

Oggi la società foggiana sembra essere nelle mani di Rocco Moretti e Roberto Sinesi, che avrebbero costituito un organismo di coordinamento in cui alle volte si conciliano conflitti, si decidono strategie e azioni omicidiarie. Altre volte, invece, le batterie si scontrano e lasciano sul terreno molte vittime di entrambe le fazioni.

La società foggiana è connotata da un forte familismo e da una violenza cieca nei confronti di chi tradisce. Come nella ‘ndrangheta, il familismo ostacola la produzione di collaboratori di giustizia, che non a caso sono rarissimi. Il gruppo rigenera le proprie fila grazie alla cooptazione dei ragazzi dei quartieri popolari della città, che sognano vite da boss fatte di onore, rispetto, potere, donne e soldi. Un classico.

I foggiani spesso stringono alleanze con clan camorristici o ‘ndrine aspromontane, ma anche con gruppi stranieri con cui collabora nel commercio di stupefacenti. Negli anni ’90 la società foggiana ha mantenuto rapporti privilegiati con la ‘ndrangheta attraverso la figura del boss Franco Coco Trovato, un legame probabilmente non ancora esaurito. Un tempo anche i foggiani utilizzavano i rituali di affiliazione, in realtà estranei alle scarse tradizioni dell’organizzazione, per farne poi pragmaticamente a meno.

Oggi la mafia foggiana ha due interessi principali, uno tradizionale e l’altro emergente. L’ottanta per cento degli esercenti e degli imprenditori di Foggia e San Severo paga il pizzo nelle forme più svariate, tanto che l’estorsione la si può definire “naturale”. È il caso, diffusissimo, dell’imprenditore o del negoziante che, consapevole della minaccia latente, prima ancora di essere intimidito, contatta egli stesso il boss o il mafioso di zona. Non c’è bisogno di dirsi nulla, il patto è tacito quanto chiaro: o si versa il pizzo o l’esercizio salta in aria. Il pizzo può consistere in somme di denaro o in vestiti, cene gratis e altro. L’estorsione è una “tassa” che gli esercenti, se vogliono sopravvivere, sanno di dover versare.

Il risvolto più inquietante è che, se la richiesta viene gestita in questo modo, tecnicamente non è più un’estorsione, in quanto non perseguibile penalmente. Non è reato, infatti, avvicinarsi a una persona e consegnargli una somma senza che venga richiesta.

La prova che una simile consegna di denaro sia in realtà l’atto costitutivo di un’estorsione, è da ricercare a monte, ma è difficile da reperire. Sia questa modalità estorsiva (diciamo simil-legale), sia la rinuncia all’affiliazione rituale, in quanto possibile prova a carico, sono anche il risultato di scaltre consulenze legali.

