PD Puglia, Bordo: “Nomina Boccia aiuterà a rasserenare il clima”

Come è noto, molti di noi non sono mai stati interessati al nome del segretario regionale ma alla linea politica. I problemi delle ultime settimane nei comuni in cui si vota, a partire dal ruolo del PD e dal suo rapporto con il civismo, dimostrano che avevamo ragione a chiedere chiarezza sulla linea politica per evitare confusione ed incertezza. Sono sempre più convinto che ci sia bisogno di maggiore collegialità nelle decisioni, di un partito forte e radicato nei territori, di definire meglio l’ambito e il confine del nostro progetto politico. È innanzitutto su questi temi che ci confronteremo nei prossimi mesi per provare a costruire un percorso congressuale unitario. Per quanto riguarda tanti di noi, c’è la massima disponibilità a dare una mano per far ripartire il partito”.