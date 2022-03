StatoQuotidiano.it, 29 marzo 2022. “Cinquecento milioni di euro. A tanto ammonta il buco nei bilanci delle Asl pugliesi. Una cifra spropositata, anche tenuto conto degli effetti legati alla pandemia e al taglio di 110 milioni dovuto al minor numero di residenti.

Una situazione che, pur senza essere Nostradamus, avevo ampiamente paventato in sede di bilancio previsionale. Purtroppo, la mia mozione d’ordine, che prevedeva di attendere prima i bilanci delle Asl e di allinearli poi alle previsioni di spesa, non venne accolta. E analoga sorte trovò un mio progetto di legge che aveva lo stesso obiettivo.

Sono stato un facile profeta, ma avrei preferito non esserlo. E mi stupisco che chi queste cose le dovrebbe programmare, si svegli soltanto adesso. Il rischio concreto di nuove tasse per i cittadini pugliesi ora si profila minaccioso all’orizzonte. Mi auguro che mentre l’assessore Palese continua nella politica del “faremo e del daremo”, trovi anche il tempo di dire con chiarezza che le colpe di quel “rosso opaco” nei conti della sanità regionale non ricadano sulle tasche dei contribuenti. In attesa di un provvedimento ad hoc del governo nazionale, che potrebbe anche non arrivare, Palese si impegni fin d’ora in tal senso. E soprattutto cerchi di capire quali sono le inefficienze, la mancanza di organizzazione e di programmazione, gli sprechi e la cattiva gestione che hanno generato questo evidente fallimento.

Esistono, mi sembra chiaro, delle responsabilità che vanno individuate e valutate in prospettiva. Altrimenti, si potranno investire anche miliardi senza che le cose cambino. I soldi dei cittadini pugliesi vanno maneggiati con cura. Senza pretendere soluzioni da chi ha già dato”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.

Ufficio Stampa – Avv. Davide Bellomo