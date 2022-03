Un’area verde per le tre corsie, Capitanata 2050 rilancia la proposta

Stato Quotidiano, 29 marzo 2022. Incontro ieri sera a Foggia tra il presidente dell’associazione Capitanata 2050, presieduta da Giovanni Quarato, e Maurizio Marrese, referente provinciale del wwf.

“Alla presenza di diversi attivisti ci siamo confrontati su problematiche ambientali e soluzioni concrete per un futuro realmente più ecologico e sostenibile della nostra città. È stato un incontro preliminare che prelude ad una futura collaborazione sui temi ambientali”.

Gli attivisti sono quelli del M5s, ambito in cui si muove l’associazione di Quarato, ex portavoce dei pentastellati in quanto è stato consigliere comunale nell’ultima amministrazione in carica. Il tema si cui si è discusso è la proposta, avanzata dagli ambientalisti, di trasformare la centrale delle tre corsie cittadine in area verde finalizzata, negli intenti del wwf, alla mobilitò lenta e a una funzione anche ricreativa. “L’azione partirebbe dai Campi Diomedei- dice Quarato- fino a via Napoli, il punto è che se in un primo momento l’idea è stata lanciata quasi come provocazione, in realtà è una proposta interessante, che va oltre gli schemi, che può cambiare lo stile di vita di Foggia. Non e circoscritta a un’area, e non è solo di carattere ambientale, comporta anche l’inserimento di piccole iniziative lungo quel tragitto come verde attrezzato”.

Della proposta, aggiunge, si dovrà verificare la fattibilità in termini di traffico e di parcheggi. “Costituiremo un gruppo di lavoro con pluri-competenze e sottoporremo il progetto alla città per vedere se risponde a questa visione, mantenendo sempre un dialogo aperto con i cittadini e cercando, nel frattempo, anche fonti di finanziamento”. Non è la prima iniziativa ambientale posta in essere da Capitanata 2050.

“C’è stata la piantumazione di vari alberi, la raccolta di fondi per acquistarli, un sondaggio fra i cittadini per capire dove si riscontrava maggiormente la necessità di piantarli: “Su via S. Severo, in zona Immacolata, in via Caggese, in zona via De Petra dove fu progettato il parco per Mario Nero. I nostri sono stati atti anche simbolici”.

A novembre scorso, in occasione della giornata nazionale degli alberi, furono piantati contro la “mala-urbanizzazione”. “La carenza di spazi verdi, come si dice spesso, non è nemmeno il vero problema di Foggia, che è la cattiva manutenzione”. Da qualche giorno è pronto il progetto di gara del Comune per il verde pubblico: “Devo dire che rispetto al passato i commissari hanno definito le attività perché prima persisteva un rimpallo di responsabilità fra Amiu e Foggia più verde”, annota Quarato.

Intanto l’associazione prosegue nelle sue attività, alcune delle quali svolte fra attivisti e non pubblicizzate all’esterno. “Noi sul territorio siamo già pronti con le nostre attività in vista della formazione dei gruppi territoriali da parte del M5s, e allora, in base a come si riterrà opportuno, siamo pronti a formalizzare il nostro gruppo”.

Paola Lucino, 29 marzo 2022