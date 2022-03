Voucher welfare, la soluzione ideale per le piccole aziende

Le aziende in Italia hanno compreso perfettamente quanto sia importante il welfare aziendale, uno strumento che consente di aumentare il potere d’acquisto dei dipendenti e migliorare il loro benessere personale.

Le strategie naturalmente variano a seconda delle dimensioni delle aziende. Una multinazionale, ad esempio, può offrire ai suoi dipendenti palestre o asili nido aziendali.

I dipendenti possono allenarsi in palestra nella pausa pranzo, prima o dopo il lavoro, scaricando così le tossine accumulate; molte neo-mamme invece fanno ricorso agli asili nido aziendali per collocare i loro neonati, così da poterli controllare con frequenza durante l’orario di lavoro.

Oppure le stesse aziende possono convenzionarsi con centri benessere, istituti di formazione e agenzie di viaggio per offrire ai loro dipendenti servizi a prezzi scontati.

Soluzioni del genere sono invece poco percorribili per le piccole aziende, poiché gli spazi sono più limitati o magari perché il budget non è sufficiente per garantire questi servizi.

Esiste comunque un’offerta di buoni welfare molto variegata che consente anche alle piccole aziende di offrire servizi interessanti ad integrazione del normale salario.

Vale quindi la pena capire cosa sono i buoni welfare, quali tipologie esistono e come utilizzarli nel modo più opportuno.

Un esempio di buoni welfare è il ticket welfare, uno strumento che per certi versi somiglia molto al buono pasto.

C’è però una differenza significativa. I ticket welfare possono infatti essere usati per una sola prestazione e devono coprirne l’intero valore.

I voucher welfare sono inoltre particolarmente appetibili per i dipendenti e per le aziende, poiché non sono tassati.

Un altro grande vantaggio sta nel fatto che ogni dipendente può scegliere comodamente come spendere il voucher welfare presso la struttura convenzionata.

All’interno della forza lavoro ci sono diversi soggetti, ognuno dei quali ha delle specifiche necessità. Possono essere single, persone sposate con o senza figli, oppure persone che hanno a carico genitori anziani.

I single o le coppie senza figli possono quindi accedere a servizi convenzionati per viaggi, visite a spa e centri benessere e corsi di formazione.

Le coppie con prole magari preferiscono servizi a supporto dei figli, così come le persone con anziani a carico probabilmente optano per servizi a supporto dei loro genitori.

Fornendo questi servizi si diffonde un clima aziendale positivo, che rende i dipendenti più sereni e di conseguenza più produttivi.

Recenti statistiche hanno dimostrato che un’efficace politica di welfare aziendale riduce notevolmente il tasso di assenteismo e migliora l’employee retention, cioè quel processo tramite il quale le aziende riescono a trattenere i loro collaboratori, soprattutto quelli più talentuosi.

L’azienda, oltre a migliorare la produttività finale e aumentare la fedeltà dei suoi collaboratori, ottiene un importante ritorno d’immagine e risulta più appetibile per i giovani talenti del proprio settore.