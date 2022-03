Wizz Air: nuovo collegamento Bari – Londra Gatwick

Milano, 29 marzo 2022: Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile* d’Europa, il 28 marzo ha inaugurato il suo primo volo dall’Aeroporto Internazionale di Bari verso quello di Londra Gatwick.

La nuova rotta si aggiunge a quelle già annunciate tra dicembre 2021 e gennaio 2022 andando a rafforzare ulteriormente i collegamenti tra l’Italia e il secondo aeroporto più grande di Londra con tre voli a settimana durante tutta la stagione estiva.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ con tariffe a partire da 22.99€

Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air ha già trasportato a bordo dei propri aerei oltre 40 milioni di passeggeri da e per l’Italia sulle sue oltre 200 rotte da 25 aeroporti italiani.

* Basato sulla valutazione di Sustainalytics Rating.

Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, gestisce una flotta di 150 aeromobili Airbus A320, A321 e Airbus A320neo e A321neo, con un’età media di 5 anni. Wizz Air ha un totale di 329 aeromobili Airbus neo in arrivo, che offriranno una tecnologia aeronautica leader nel mercato e motori di nuova generazione, sostenendo l’obiettivo della compagnia aerea di diventare un gruppo di 500 aeromobili entro il 2030 e il suo continuo impegno per la sostenibilità. Un team di professionisti del settore dell’aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 10,2 milioni di passeggeri nell’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, compagnia aerea dell’anno 2020 da ATW, la più ambita onorificenza che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconosciuta agli individui e alle organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore e il titolo di compagnia più sostenibile nel settore aereo nel 2021 dal World Finance Magazine.