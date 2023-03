“Atti delinquenziali” a Monte Sant’Angelo, il Sindaco: “Messaggi mafiosi”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 29/03/2023 – “Doveva essere un’altra giornata di gioia per la nostra città dopo l’audizione a Roma per la Capitale italiana della cultura e invece ci siamo ritrovati sgomenti a fare i conti con una rapina e con dei colpi di arma da fuoco contro la serranda di un’attività commerciale.

Atti delinquenziali e deplorevoli, messaggi mafiosi che ci ricordano che la nostra è ancora una società fragile e che non possiamo sottrarci alla necessità di combattere contro tutto questo. Proprio come ho detto qualche giorno fa alla Giuria abbiamo un patrimonio inestimabile in un territorio attraversato da urgenze eterogenee, prima tra tutte la quarta mafia, che spesso rischiano di bloccarne lo sviluppo.