Bando Anas da 314 mln di euro per interventi sulla SS 89 Garganica

FOGGIA, 29/03/2023 – (borsaitaliana.it) L’Anas (Gruppo Fs) ha pubblicato sulla Gazzetta europea il bando per affidare, con appalto integrato sul progetto di fattibilità, l’intervento sulla Statale 89 Garganica “Lavori di razionalizzazione della viabilita’ di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno – 4 stralcio Vico del Gargano-Mattinata – 1 lotto Vico del Gargano-Vieste” – 1 stralcio Vico del Gargano-Peschici.

Il valore complessivo e’ di quasi 315 milioni (esattamente 314.825.519,30 euro). L’intervento va eseguito in quattro anni e quattro mesi (1.580 giorni). Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, con il 30% del punteggio massimo in base al prezzo e il 70% in base all’offerta economica. Per candidarsi alla procedura ristretta c’e’ tempo fino al 2 maggio prossimo. borsaitaliana.it