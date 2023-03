Donna trovata con proiettile in testa: è in fin di vita a 32 anni

ARIANO POLESINE (ROVIGO), 29/03/2023 – (ansa) Restano molto gravi le condizioni di una donna di 32 anni di origini marocchine, trovata ieri pomeriggio priva di sensi nella sua abitazione di Ariano Polesine.

Fonte: ilrestodelcarlino

La tac avrebbe evidenziato nel suo cranio un corpo compatibile con un proiettile, ma non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto nell’abitazione, che si trova in piena campagna, in una posizione isolata. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno lavorato fino a notte fonda per effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per quello che fino ad ora appare come un vero e proprio giallo. A ritrovare la donna riversa sul pavimento della cucina sono stati i figli di 11 e 8 anni. In quel momento era assente da casa il marito, successivamente rintracciato. ansa.it