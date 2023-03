www.statoquotidiano.it. In vista della mobilitazione nazionale sull’edilizia di sabato 1 aprile, indetta dalla Fillea Cgil e Feneal Uil, i sindacati studenteschi cittadini Link Foggia e Unione degli Studenti Foggia domani 30 marzo alle 9, presso la residenza universitaria Marina Mazzei, saranno presenti assieme alle organizzazioni sociali del territorio che hanno aderito alla piattaforma mobilitativa #Failacosabuona

“Come sindacati studenteschi da tempo rivendichiamo maggiori investimenti nell’edilizia scolastica, in politiche industriali e in infrastrutture universitarie che possano assicurare l’adeguato svolgimento delle attività didattiche. Negli ultimi mesi, inoltre, è emersa in maniera evidente l’insufficienza degli spazi universitari, da cui è derivata, in molteplici casi, una mancanza di sicurezza per la comunità studentesca.

Abbiamo aderito convintamente alla piattaforma #Failacosabuona perché crediamo che un’azione congiunta tra gli studenti, le parti sociali e le realtà associative del territorio sia la base di partenza per immaginare un modello di sviluppo cittadino alternativo rispetto a quello attuale”, afferma Francesca Stella, coordinatrice di Link Foggia

“La Fillea Cgil, congiuntamente alla Feneal Uil, ha promosso una mobilitazione nazionale sull’edilizia il 1 aprile in diverse città del paese. Da tempo sollecitiamo l’attuazione d politiche industriali stabili e durature per il settore delle costruzioni, per difendere l’occupazione esistente e per creare nuova occupazione. Chiediamo inoltre che nel nuovo codice degli appalti si eviti l’affidamento diretto e il subappalto a cascata, poiché potrebbe riportarci indietro di anni facendo emergere nuovamente il fenomeno del dumping contrattuale. La piattaforma #Failacosabuona vuole mettere al centro del paese tante questioni che non possono essere più rimandate, da un modello di sviluppo cittadino più sostenibile, fino alla difesa del lavoro di qualità, sicuro e legale, necessario per azzerare le morti nei luoghi di lavoro”, afferma Savino Tango, Segretario Generale della Fillea Cgil Foggia

“L’Arci ha aderito convintamente alla piattaforma mobilitativa indetta dai sindacati, in quanto il bisogno di sicurezza è stato in questi anni molto usato, in modo sbagliato, per fomentare la competizione fra le persone, per costruire la logica del nemico e distruggere i valori di cooperazione e solidarietà. Soprattutto nel contesto cittadino della Capitanata, deve far tornare forte il valore della sicurezza umana e condivisa, la sicurezza del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici”, afferma Domenico Rizzi, Presidente Arci comitato Provinciale Foggia

“La recente crisi energetica e dei materiali rende inevitabile un cambio di rotta sulle politiche industriali e ambientali del nostro paese. Come Legambiente abbiamo aderito convintamente alla piattaforma dei sindacati per rivendicare uno sviluppo cittadino sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale decisi dall’Onu e dall’Unione Europea”, conclude Giuseppe Maccione Presidente di Legambiente Circolo GAIA Foggia