Foggia, Delio Rossi in panchina: “È l’unica squadra per cui tifo”

FOGGIA, 29/03/2023 – (Nicola Lavacca foggia.corriere.it) Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia, il quarto della tormentata stagione della squadra rossonera.

Il presidente Nicola Canonico, che in un primo tempo aveva annunciato l’autogestione poi diventata non praticabile per via del regolamento federale, ha trovato l’accordo col tecnico romagnolo che, domani mattina 29 marzo, sarà a Foggia per sottoscrivere il contratto che avrà scadenza giugno 2024. Subito dopo guiderà il primo allenamento della formazione rossonera reduce dalla sconfitta in casa col Monterosi che ha poi indotto l’allenatore Mario Somma a dare le dimissioni dopo poco più di un mese sulla panchina rossonera.

«Sono affezionato a tutte le squadre che ho allenato, ma il Foggia è l’unica per cui faccio il tipo», ha dichiarato l’allenatore a Foggia Tv. «Faccio le mie vacanze lì, mia moglie è foggiana, i miei figli sono nati a Foggia», ha aggiunto. E a proposito della squadra: «È molto valida sul piano tecnico , forse soffre i ritmi alti. Per affrontare i playoff è necessario migliorare la condizione atletica». foggia.corriere.it