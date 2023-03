Foggia, 29 marzo 2023 – A conclusione del suo tour in Puglia, ha fatto tappa a Foggia il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli. L’occasione è stata utile per incontrare le delegazioni delle realtà associazionistiche foggiane e tutti coloro che quotidianamente sono impegnati sul campo sui temi della disabilità.

L’appuntamento si è tenuto presso la scuola di ballo per ragazzi disabili “Lus Academy”, via Sant’Alfonso de Liguori n.ri 143/179/181.

Il momento è stato allietato da performance danzanti e da un intermezzo conviviale, tutto esclusivamente a cura di un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome dello spettro autistico.

“Siamo lieti che il ministro faccia tappa a Foggia. La disabilità è tematica a cui come Lega siamo particolarmente sensibili. Tante sono le questioni sul tavolo e ritengo che un Ministero dedicato sia utile a superare quei gap che ancora oggi affliggono il settore e le famiglie” ha dichiarato il segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano.

“È un momento storico e sociale importantissimo da non perdere. Infatti abbiamo l’occasione del PNRR, quella dell’agenda 2020-2030 dell’Europa, abbiamo l’occasione della legge-delega delle persone con disabilità. Quest’ultima avrà una sua piena attuazione con cinque decreti attuativi sui quali io sto lavorando e quindi ci saranno risvolti molto importanti. L’accertamento, per esempio, della condizione di invalidità e disabilità cambierà. Non si baderà solo alla rigidità delle tabelle e delle percentuali”, ha dichiarato durante la serata il ministro per la Disabilità Locatelli.

A cura di Gianluigi Cutillo, Foggia, 29 marzo 2023.

Fotogallery ENZO MAIZZI: