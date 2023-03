www.statoquotidiano.it. (nota stampa). Manfredonia è pronta ad accogliere l’adeguamento funzionale delle strutture idriche e fognanti che servono Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni ed Ippocampo. Il progetto, del valore di 25 milioni di euro, è partito dal lontano 2010 ed ha avuto un iter burrascoso per via della natura privata dei villaggi che si scontrava con un’esigenza divenuta pubblica.

La Riviera Sud è nota, infatti, per la presenza di numerosi villaggi turistici, ma negli anni si è verificato un aumento della popolazione residente, che ha sovraccaricato le infrastrutture idriche e fognarie con sversamenti in mare divenuti col tempo ripetitivi e pericolosi dal punto di vista ambientale.

Poi, durante la prima amministrazione targata Angelo Riccardi, si cominciò a lavorare sulle proposte di una lista civica, la Riviera Sud nel Cuore, che faceva presente le numerose problematiche dei villaggi che fino ad allora sembravano essere stati ritenuti di serie B.

Dopo numerosi incontri con AIP (Autorità Idrica Pugliese) e AQP, finalmente nel 2016 venne approvato il progetto preliminare, che prevedeva la dismissione e lo smaltimento delle condotte obsolete esistenti e la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie. Per il sistema fognario, inoltre, si prevedeva la realizzazione di un collettore in pressione per raccogliere i reflui provenienti da ciascuna località, conferendoli presso l’impianto di depurazione di Manfredonia. Ciò per consentire la dismissione dei singoli impianti a gestione privata esistenti, sostituendoli con altrettanti impianti di rilancio per connettere la rete di raccolta dei reflui con il collettore principale.

Il progetto è stato finanziato nel 2018 e, dopo l’approvazione definitiva, è stato revisionato nella parte economica nel gennaio 2023, per approdare in Consiglio comunale, così come richiesto dall’Autorità Idrica Pugliese che se ne è accollato la spesa, lo scorso 23 marzo per una presa d’atto finalizzata a varianti urbanistiche.

Nonostante l’importanza del progetto, che rappresenta una svolta epocale per le località della Riviera Sud, neanche una parola è stata spesa dall’amministrazione comunale per spiegarne l’importanza alla popolazione.

Probabilmente l’imbarazzo nasce dal fatto che, come è stato evidenziato ad ignari Consiglieri di Maggioranza già pronti ad incensare le fantomatiche gesta eroiche di questa amministrazione del ‘fare’ (non si sa ancora cosa), il progetto è nato e cresciuto nella precedente amministrazione.

Al di là delle fazioni politiche, la notizia dell’approvazione del progetto di adeguamento funzionale delle strutture idriche e fognanti a servizio degli insediamenti della Riviera Sud di Manfredonia, rappresenta un importante traguardo per il territorio e per la sua comunità, che potrà beneficiare di infrastrutture moderne ed efficienti, capaci di supportare lo sviluppo turistico ed economico del territorio.

Onorata di aver votato favorevolmente in aula, dedico questa vittoria della nostra città al compianto prof. Matteo Palumbo, che più di tutti ha seguito l’iter amministrativo per giungere a questo risultato.

Maria Teresa Valente

Capogruppo Consiliare CON Manfredonia