Manfredonia. Canone unico e tariffe suolo pubblico, la precisazione di Clemente (Confcommercio Foggia)

www.statoquotidiano.it. “In riferimento ai numerosi incontri tenutisi con l’Amministrazione comunale di Manfredonia su svariati argomenti sindacali di categoria con particolare riferimento al canone unico mercatale, alle tariffe relative all’occupazione di suolo pubblico e alle numerose problematiche inerenti i pubblici esercizi ed il commercio in generale, la scrivente Organizzazione Confcommercio, nel ribadire il proprio ringraziamento per il dialogo costante, corretto e costruttivo sempre in atto, in particolare con l’Assessore al Bilancio Antonella Lauriola, competente e sempre molto disponibile, precisa che comunque qualunque aspetto sindacale va affrontato sindacalmente, cercando di risolverlo, attraverso un costante confronto con l’Amministrazione che non deve mai venir meno da parte di una seria Organizzazione Sindacale e non con inutili critiche che servono solo a ritardare le soluzioni sempre più urgenti e non più procrastinabilie quindi creando un danno agli stessi operatori”.

“Certi di continuare nella giusta ed attuale collaborazione reciproca già in atto per trovare intese legalmente corrette che non danneggino i commercianti nostri associati, già in grande difficoltà, per i quali svolgiamo il nostro costante impegno sindacale, in attesa di nuovi incontri ai quali come sempre saremo sempre presenti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti”.

Lo dice in una nota Michele Clemente – Presidente Delegazione Confcommercio Foggia.