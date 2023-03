“Mi manda l’amico mio albanese per i soldi”, ma il fatto non costituisce reato. Assolto manfredoniano

www.statoquotidiano.it, Foggia – Manfredonia, 29 marzo 2023. “Il fatto non costituisce reato“. Con recente provvedimento del Tribunale di Foggia, Presidente dr.ssa Gloria Carnevale, è stato assolto dal reato di estorsione Leonardo Luigi Rodriquens, nato a San Giovanni Rotondo l’11.10.1993.

Da atti, l’uomo era stato imputato “perchè, in concorso con Amas Kingsley, nato in Nigeria l’01.01.1974, deceduto, e un altro soggetto di nome Erin, dopo essersi recato nell’abitazione di G.S., con minaccia, consistita nel dire allo stesso ‘mi manda l’amico mio albanese per i soldi, me li devi dare’, costringeva la persona offesa a consegnarli la somma di 1.000 euro (‘sono mille’?) al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni, con l’aggravante per aver commesso il fatto all’interno dell’abitazione della persona offesa. Con fatti avvenuti a Foggia il 17 novembre 2022“.

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il dr. Antonio Sicuranza.

“Non è stata provata la consapevolezza di stare effettuando una estorsione”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, legale dell’imputato ora assolto. “Ha sempre dichiarato che pensava di stare facendo un favore. Non ha proferito nessuna parola di minaccia”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it