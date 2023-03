Monte Sant’Angelo finalista Capitale Cultura 2025, il 31 marzo la proclamazione

È stata la frase finale, pronunciata da Michele, uno dei 18 ragazzi dell’Istituto superiore “Giordani” – in rappresentanza dei comuni del Gargano – che ha chiuso la presentazione “Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino”, l’audizione del progetto finalista per la selezione della Capitale italiana della cultura 2025 tenutasi a Palazzo Venezia a Roma lunedì 27 marzo 2023. Per rivedere l’audizione: