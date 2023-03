FOGGIA, 29/03/2023 – (striscialanotizia.mediaset.it) Tornano Paolo Marchi e la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”: protagonista è Michele Minchillo del ristorante Vitium a Crema, trentenne, con il suo piatto simbolo, golosa variante della tradizionale ricetta romana resa fresca e originale dai gamberi marinati e dall’acidità del lime.

Classe 1993, originario di Foggia, Michele Minchillo dopo gli studi alberghieri a Vieste (Foggia) prosegue il percorso formativo all’ALMA di Colorno (Parma). Seguono nuove esperienze in giro per l’Italia e per il mondo: prima al fianco di Isa Mazzocchi a La Palta (Piacenza), poi con Matias Perdomo al Pont de Ferr di Milano, prima di volare a New York, all’Aska di Fedrik Berselius, ristorante di ispirazione nordica. Tornato in Italia, nel 2019 apre a Crema il suo Vitium, elegante e minimal, dove presenta una cucina che mescola origini pugliesi ed esperienze in giro per il mondo. E che gli è valsa, nel 2022, la prima stella Michelin. striscialanotizia.mediaset.it