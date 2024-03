FOGGIA – “L’Amministrazione Comunale di Apricena, in merito alle notizie relative al progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (discarica) depositato presso la Regione Puglia e in territorio di POGGIO IMPERIALE, comunica quanto segue:

– il progetto è di competenza del Comune di Poggio Imperiale;

– ⁠l’organo competente in materia è la Regione Puglia;

– il proponente è la GIESSE SRL di Bari;

– l’ufficio intercomunale delle cave, sito nel comune di Apricena, ha espresso PARERE CONTRARIO a tale progetto, arrivato solo lo scorso 29.01.2024, come si evince dagli atti allegati;

– ⁠la Giunta comunale di Apricena, non competente per tale progetto, ma solo come comune limitrofo, ha espresso PARERE CONTRARIO sia nel 2021 che nella seduta di giunta del 28.03.2024;

– ⁠l’Amministrazione Comunale di Apricena, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ha fatto atto di indirizzo all’ufficio cave e all’ufficio tecnico, di non autorizzare MAI progetti che non siano in linea con lo sviluppo ecosostenibile e nel rispetto del settore lapideo, sensibilizzando anche i comuni di Lesina, Poggio Imperiale, Chieuti e San Giovanni Rotondo a fare altrettanto. ⁠

In allegato gli atti pubblici ufficiali.

L’Amministrazione Comunale di Apricena è sempre stata in prima linea nella difesa del territorio e continuerà senza esitazioni e con fermezza ad andare avanti in questa direzione.

Tanto si doveva al fine di evitare inutili polemiche e strumentalizzazioni”.

Documentazione https://www.flipbookpdf.net/…/32229860c06580d1f3a21c246…