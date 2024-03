Foggia. Sradicano segnale stradale e lo abbandonano in una aiuola. La Polizia Locale sulle loro tracce.

È successo stanotte in via Spera a Foggia dove un gruppo di balordi ha sradicato un palo della segnaletica stradale per poi disfarsene un una aiuola.

La Polizia Locale intervenuta sul posto, ha recuperato il segnale e sta effettuando le opportune indagini per risalire ai responsabili dell’atto vandalico.