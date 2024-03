FOGGIA – Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 avvenuto in Grecia è stato avvertito anche in Puglia a Lecce e Brindisi in particolare.

Secondo il rilevamento le scosse hanno interessato la costa Occidentale Peloponneso della Grecia questa mattina alle 8.12 ora italiana.

Il sisma, come indicato da Ingv, è stato registrato a una profondità di 33 km.

Nonostante sia stato avvertito dalla popolazione, la lontananza della terraferma dall’epicentro e la sua profondità ha fatto si che non si registrassero danni.