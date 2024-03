Manfredonia. Più di 2 mesi (29 marzo – 8 giugno) all’election day per Amministrative ed Europee e da Manfredonia una campagna elettorale al rilento.

Sintetizzando. Per il Centrosinistra+ (+ chi si vorrà inserire) il progetto del Campo larghissimo, con Pd, 5 Stelle, Molo 21, Progetto Popolare, civiche, sarebbe definitivamente tramontato per una mancata sintesi sul nome del candidato a sindaco. Come avvenuto a Foggia, per unire le diverse anime, si era ipotizzato Raffaele Fatone, ma al momento tutto è saltato.

Pertanto, al netto di possibile smentite, il PD – seppur indebolito – punta sulla professoressa Annarita Attanasio, in buoni rapporti con il già A.U. dell’Agenzia del Turismo Saverio Mazzone, da sempre in orbita PD. Dunque, Attanasio candidata ma solo per il PD.

Dal campo larghissimo al largo si è passati presto al campo civico per quanto riguarda CON (Valente – Ognissanti), Molo 21 (Mansueto – Franco La Torre – Gaetano Prencipe – Michela Quitadamo – Marcello Castigliego, Matteo Trotta, Emilio Vitulano), Progetto Popolare (Francesco Schiavone – Zingariello), Manfredonia Civica di Giuseppe La Torre, tutti pronti ad unirsi con civiche con proiezione centrosinistra con un proprio candidato.

E qui ci sarebbe la sorpresa.

I citati movimenti, le possibili liste, starebbero per convergerebbe su un nome che, forzature o meno, accontenterebbe un po’ tutti. Saltata l’ipotesi dell’architetto Michele Prencipe, svanita quella dell’avvocato Matteo Ognissanti, tramontata l’altra che riportava all’avvocato Vincenzo Muscatiello, in netto rialzo è la candidatura per il campo civico del dottor Domenico La Marca. Si attende la conferma ufficiale. Questo nonostante la bocciatura di Zingariello e Riccardi.

Altri possibili accordi.

L’ex parlamentare Antonio Tasso sarebbe gradito all’ex premier Giuseppe Conte per un’alleanza con proiezione di centrosinistra tra Agiamo (Tasso – Ritucci) e M5Stelle (Fatone – Gianluca Totaro). Quindi, Agiamo – 5 Stelle per le Amministrative, con il sostegno di altre civiche di centrosinistra, con Tasso unico candidato a sindaco. Si attende in settimana la conferma ufficiale. La base manfredoniana dei pentastellati ha preferenza quasi unanime per Raffaele Fatone, mentre Barone e Furore non avrebbero più “peso” per le scelte in casa sipontina, a discrezione del leader Conte. Conte che avrebbe già dato il suo assenso per la candidatura di Tasso.

Il prossimo venerdì 5 aprile, alle ore 18, presso la sede della Lega Navale, in viale Miramare, ci sarà la presentazione della coalizione di Agiamo con il nome del candidato sindaco. Quel giorno si conoscerà la candidatura ufficiale.

Per il centrodestra. Manfredonia 2024 (Cristiano Romani, Libero Palumbo, Giuseppe Basta, Gaetano Brigida, Francesca Troiano) ha scelto il professor Ugo Galli (presidente del Circolo Unione, con un forte peso in ARIF) come candidato a sindaco, anche con il sostegno dell’onorevole Giandiego Gatta. Si attendono conferme ufficiali.

Per l’ex sindaco Gianni Rotice: come già anticipato il 14 marzo 2024, Fratelli d’Italia, Udc, Lega, Strada Facendo, Noi Moderati e Puglia Popolare “scendono compatti in campo alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a sostegno del proprio candidato sindaco, l’imprenditore Gianni Rotice, primo cittadino di Manfredonia nel biennio 2021-2023”.

“Per ferma ed unanime volontà di queste forze politiche, i cui referenti hanno accolto le istanze espresse dal territorio, la scelta di investire Gianni Rotice della carica di candidato sindaco è stata ritenuta opportuna per garantire continuità alla buona amministrazione del Comune di Manfredonia, poiché Gianni Rotice ha saputo ampiamente dimostrare un’azione di governo efficace, guidando con competenza e trasparenza una Comunità reduce dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose e dissesto finanziario delle amministrazioni di centrosinistra”, si legge nel comunicato.

“Perciò, siamo certi che il programma che sottoporremo all’attenzione degli elettori sipontini godrà di ampia condivisione così come siamo convinti che Gianni Rotice, per caratura e capacità, rappresenti al meglio i valori che devono essere propri di chi si impegna in politica”. “La nostra coalizione sarà accogliente, aperta a tutte quelle energie sane e propositive che possono e devono essere coinvolte se portatrici di idee e che vogliano riconoscersi in un progetto politico di ampio respiro e al servizio della Comunità. Le nostre liste saranno di alto profilo qualitativo, aperte alla competenza, all’esperienza, alla lealtà, alla trasparenza nonché alla passione per la Politica, che sono gli elementi cardine dell’impegno che ogni candidato dovrà mettere a disposizione dei cittadini”.

Si attende la presentazione ufficiale del candidato a sindaco Rotice.

“La Città di Manfredonia merita un programma elettorale serio, ponderato, da portare avanti per un intero mandato amministrativo”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Matteo Ognissanti, segretario cittadino di CON Manfredonia.

“La cura per uscire dalla terapia intensiva nella quale è attualmente Manfredonia? Programmi, progetti, tavoli tecnici. Temi? Pug, obsoleto e fermo al 1994, turismo, ZES, porto industriale, fondi PNRR. Noi stiamo portando avanti un progetto di civismo con direzione centrosinistra. Certo, è evidente che le recenti operazioni giudiziarie abbiano frenato tanti candidati. In molti si stanno defilando.

C’è la possibilità che non si vada a votare. Potrebbe anche esserci un decreto d’urgenza prima dell’8 giugno, oppure l’insediamento di una commissione d’accesso agli atti dopo la proclamazione del nuovo Sindaco, del nuovo Consiglio e della nuova Giunta. Ma al momento, è un dovere continuare a svolgere campagna elettorale, per dare un presente e un futuro credibile e di rilancio alla nostra città”, conclude l’avv. Matteo Ognissanti.