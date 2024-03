MACERATA – Una neonata aveva riportato gravi lesioni a causa del cordone ombelicale che le si era annodato intorno al collo: sotto accusa un ginecologo che ieri è stato assolto al tribunale di Macerata.

Imputato era il 63enne A. T., originario di San Marco in Lamis. Doveva rispondere di lesioni colpose.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, che oggi ha chiesto la condanna a 4 mesi per il medico, la bambina avrebbe riportato delle lesioni permanenti perché il ginecologo di turno all’ospedale di Civitanova, non avrebbe ricoverato la madre.

Questo il pomeriggio del 21 febbraio 2018. La madre venne poi ricoverata alle 5,40 del mattino del 22 febbraio.

Ma il pomeriggio del 21 febbraio le condizioni della donna, continua l’accusa, avrebbero dovuto, per prudenza, indurre il ginecologo a ricoverarla in modo da monitorare la situazione.

Sempre secondo l’accusa, se questo fosse stato fatto, sarebbe stato possibile accorgersi, con «probabilità significativa in tempi brevi e tali da consentire un parto cesareo», dell’inadeguata ossigenazione del feto per via della presenza di 4 giri di cordone ombelicale che si stavano serrando intorno al collo e sarebbe stato possibile procedere a parto cesareo.

La difesa del medico, assistito dall’avvocato Paolo Giustozzi, ha sostenuto che il professionista ha operato correttamente e seguito le linee guida.

Il giudice Federico Simonelli ha assolto l’imputato con formula piena: «il fatto non costituisce reato».

Parti civili si erano costituiti nonni e zii, assistiti dagli avvocati Nicola Perfetti e Carlo Maria Binni.