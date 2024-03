FOGGIA – C’è tanta voglia di Sud in quel 46% di italiani che ha scelto di rimanere nel bel paese per il ponte pasquale con la Puglia in testa alla classifiche delle mete preferite insieme a Campania e Sicilia.

Con la pasqua bassa, lontana la stagione estiva, favoriti i viaggi culturali, le passeggiate in campagna, le grandi città. un turismo

di prossimità, brevi spostamenti visti anche gli alti prezzi dei voli.

Nel barese non mancano gli stranieri, sono olandesi e maltesi.

A Lecce strutture ricettive occupate al 90% dice il presidente di confesercenti puglia Giancarlo De Venuto. Bene anche la valle d’itria.

Tutto esaurito nei ristoranti della provincia di Bari e bat, fa sapere Confcommercio.

Una coccola che si concede il 65% dei pugliesi e 35% dei turisti, soprattutto italiani. Una settantina di euro il costo di un menù completo da sei portate.

In previsione degli spostamenti la polizia stradale ha disposto l’aumento dei controlli.