Oggi a Ravenna, lungo il porto, si è verificato un incidente tragico: un uomo a bordo di un’auto si è improvvisamente lanciato in acqua. Tutto è iniziato quando la polizia ha individuato la vettura, riconosciuta come quella di una persona segnalata come scomparsa dai suoi familiari da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, inclusi i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma purtroppo l’uomo non è più riemerso.

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 29 marzo, intorno alle 9, lungo il litorale ravennate. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia aveva intercettato l’auto grazie a una Volante, che aveva identificato il veicolo come quello di un individuo segnalato come scomparso. La famiglia, preoccupata per la sua incolumità, aveva denunciato la sua sparizione nei giorni precedenti. L’uomo era già stato segnalato nella zona grazie alle informazioni delle celle telefoniche che avevano localizzato il suo telefono nell’area.

Quando gli agenti si sono avvicinati per controllare il conducente, questi avrebbe accelerato e tentato la fuga alla vista della polizia. Nonostante i tentativi della pattuglia di raggiungerlo per evitare gesti estremi, l’uomo ha continuato la sua corsa ad alta velocità. Alla fine, dirigendosi verso le banchine interne del Porto Corsini di Ravenna, ha guidato l’auto direttamente nel canale Candiano, gettandosi in acqua.

La cautela adoperata dagli agenti non è stata sufficiente a impedire il tragico epilogo di questa vicenda. La situazione è ancora in corso di sviluppo, e ulteriori dettagli possono essere consultati su: link al sito web