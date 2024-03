VIESTE (FOGGIA) – L’Asl Foggia comunica che, in seguito al trasferimento in altra sede della pediatra, dott.ssa Marika Brognoli (in servizio provvisorio fino al 31 marzo), svolgerà servizio a Vieste, provvisoriamente (almeno fino al mese di giugno) e con effetto immediato, la pediatra, dott.ssa Isabella Patisso, con sede ambulatoriale presso la struttura del poliambulatorio, in località “Coppitella”.

La dott.sa Patisso, svolgerà servizio al pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nei giorni di lunedi, martedì e giovedì, e al mattino, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nei giorni di mercoledì e venerdì.

Per appuntamenti e richieste urgenti è possibile contattare il seguente numero telefonico: 3806491164.

La pediatra, come detto, rimarrà in servizio a Vieste almeno fino al mese di giugno 2024, allorchè dovrebbe prendere servizio altra pediatra a tempo indeterminato.