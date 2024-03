Marketing e Vendite – Corso gratuito e a numero chiuso per imprenditori locali. Evento a Rodi Garganico e San Severo

Hai un’attività commerciale o fornisci servizi professionali?

Vuoi raggiungere un flusso costante di clienti, aumentare il fatturato e semplificare le vendite?

Iscriviti subito all’evento gratuito! 😎

Abbiamo aiutato più di 17.000 aziende ad attirare nuovi clienti ed abbiamo organizzato un evento nel quale andiamo ad analizzare e spiegare:

✔️ come generare nuovi clienti in automatico

✔️ quali sono gli errori che uccidono il tuo marketing e le tue vendite

✔️ come mai le aziende non riescono ad attirare nuovi clienti

✔️ come sfruttare Google, Facebook, Instragram, TikTok per generare clienti

✅ Evento gratuito a numero chiuso

✅ Comodo parcheggio disponibile

✅ Seleziona la data che preferisci tra quelle disponibili

🔝Clicca sul link per maggiori info e per bloccare il tuo posto:

https://meraviglialab.com/evento-di-formazione-puglia/

🔝 EVENTO ESCLUSIVO

* Rodi Garganico, 23 aprile 2024

* San Severo, 24 aprile 2024