In ordine alfabetico, i Paesi di provenienza delle comunità che compongono il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia sono: Afghanistan, Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia ed Erzegovina, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Giordania, Guinea, Guinea‑Bissau, Indonesia, Iran, Iraq, Kosovo, Libano, Macedonia del Nord, Mali, Marocco, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia e Turchia. Si tratta di realtà molto diverse per storia, cultura e dimensioni, ma accomunate dal fatto che in ognuna la presenza cattolica è tutelata, anche quando minoritaria, a conferma di un principio di libertà religiosa condiviso su scala globale.

Le comunità musulmane che compongono il Comitato provengono da questi trentadue Paesi, nei quali la presenza cattolica è riconosciuta, tutelata e pienamente garantita: in Afghanistan esiste una missione con una sola parrocchia, mentre in Albania operano quattro diocesi con oltre settanta parrocchie; in Algeria sono attive quattro diocesi e circa trentasette comunità, mentre in Bangladesh la Chiesa conta sei diocesi e più di ottanta parrocchie. In Bosnia ed Erzegovina la presenza è storica, con tre diocesi e oltre duecentosettanta parrocchie, a testimonianza di una tradizione radicata e consolidata nel tempo.

Burkina Faso e Costa d’Avorio mostrano una presenza cattolica molto ampia, con tredici diocesi e più di centoquaranta parrocchie nel primo caso, e quindici diocesi con oltre settecento comunità nel secondo. In Egitto la Chiesa cattolica, nelle sue tradizioni latine e orientali, conta sette diocesi e più di duecento parrocchie, mentre in Eritrea le quattro eparchie amministrano oltre trecento comunità; in Etiopia, con tredici diocesi e più di cinquecento parrocchie, la presenza cattolica è particolarmente articolata e strutturata.

In Gambia opera una diocesi con una ventina di parrocchie, mentre in Ghana le venti diocesi amministrano più di cinquecento comunità; in Giordania le due diocesi cattoliche contano una trentina di parrocchie, mentre in Guinea e Guinea‑Bissau la presenza è più contenuta, con tre diocesi e sessanta parrocchie e due diocesi con circa venticinque comunità. L’Indonesia, il più grande Paese musulmano del mondo, ospita trentasette diocesi e oltre duemilacinquecento parrocchie, un dato che conferma un livello di riconoscimento religioso molto significativo.

In Iran la presenza cattolica è ridotta ma garantita, con tre diocesi e una decina di parrocchie, mentre in Iraq le quattordici diocesi cattoliche orientali amministrano più di trecento comunità. In Kosovo opera una diocesi con ventiquattro parrocchie, mentre in Libano la presenza cattolica è tra le più articolate del Medio Oriente, con ventisei diocesi e oltre milleduecento parrocchie; in Macedonia del Nord la diocesi locale conta una ventina di parrocchie, a conferma di una presenza stabile e radicata.

In Mali le sette diocesi amministrano più di cinquanta comunità, mentre in Marocco le due arcidiocesi contano circa trentacinque parrocchie; in Mauritania la diocesi locale ne gestisce una decina. La Nigeria, con cinquantasette diocesi e oltre quattromila parrocchie, rappresenta una delle più grandi comunità cattoliche dell’Africa. In Pakistan le sette diocesi cattoliche amministrano più di centoventi parrocchie, mentre in Senegal le sette diocesi contano oltre centoventicinque comunità, confermando una presenza diffusa e riconosciuta.

In Somalia la presenza cattolica è ridotta a una sola missione, mentre in Sudan le sette diocesi amministrano più di centoventi parrocchie; in Togo le sette diocesi contano oltre centocinquanta comunità, mentre in Tunisia la diocesi locale gestisce una dozzina di parrocchie. In Turchia, infine, le sette diocesi cattoliche – latine e orientali – amministrano circa cinquanta parrocchie. Questo quadro complessivo dimostra come la presenza cattolica sia garantita in tutti i Paesi di provenienza dei fedeli del Comitato, anche dove i cristiani rappresentano una minoranza molto piccola.

La provincia di Foggia ospita cittadini provenienti da tutti questi trentadue Paesi, distribuiti nei sessantuno comuni del territorio. Si tratta di famiglie che lavorano, studiano, pagano le tasse e partecipano attivamente alla vita sociale ed economica della Capitanata, contribuendo in modo significativo allo sviluppo locale. La loro presenza è ormai parte integrante del tessuto sociale foggiano, con una seconda generazione che cresce nelle scuole italiane e si forma nei valori della Costituzione, vivendo quotidianamente un percorso di integrazione autentica.

Queste comunità vivono pacificamente, rispettano le leggi e portano con sé un patrimonio culturale e umano che arricchisce l’intera collettività, rappresentando un esempio concreto di convivenza e cittadinanza attiva. La Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa a tutti, senza distinzione di fede o provenienza: l’articolo 19 riconosce il diritto di professare liberamente la propria religione, l’articolo 3 sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini, e l’articolo 8 afferma il diritto delle confessioni religiose ad avere luoghi di culto adeguati, principi che costituiscono la base giuridica e morale della democrazia italiana.

Negare un luogo di culto pubblico significherebbe contraddire i valori fondamentali dello Stato e creare una disparità ingiustificata tra cittadini, minando il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Così come in tutti i loro Paesi d’origine esistono chiese cattoliche tutelate, anche a Foggia deve esistere un luogo di culto dignitoso e accessibile per i cittadini musulmani. La realizzazione di una Moschea Pubblica nel centro cittadino non è solo un diritto costituzionale, ma un atto di coerenza istituzionale e di rispetto reciproco tra comunità diverse.

Una moschea pubblica favorirebbe integrazione, trasparenza, dialogo e partecipazione, rafforzando la sicurezza e la coesione sociale. Sarebbe un segno di maturità civile e di apertura verso una comunità che da anni contribuisce alla vita della città, sostenendo il suo sviluppo e la sua identità multiculturale. La presenza di diocesi e parrocchie cattoliche in tutti i trentadue Paesi di provenienza dei fedeli del Comitato dimostra che la libertà religiosa è un valore condiviso a livello globale, e Foggia ha oggi l’opportunità di confermare la propria vocazione inclusiva.

Una moschea nel cuore della città non rappresenta solo un diritto, ma un investimento nel futuro della comunità foggiana, un passo verso una società più giusta, più aperta e più consapevole della propria ricchezza culturale. Riconoscere ai cittadini musulmani un luogo di culto pubblico, stabile e istituzionale significa rafforzare la coesione sociale, valorizzare la pluralità culturale e confermare il ruolo di Foggia come città capace di accogliere, integrare e costruire un futuro condiviso. (nota stampa)